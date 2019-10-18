Milletvekili Çalık’dan Muhtarlar Günü Mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık’ın mesajı,

“Yerel yönetim sistemimizin en önemli sac ayaklarından biri 1829'dan bu yana muhtarlık müessesesidir.

Muhtarlarımız; milli iradenin özü ve çekirdeğidir; demokrasi geleneğinin ve kültürünün istikbale taşıyıcıları konumundadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi "muhtar, mahallesinin milletvekilidir, belediye başkanıdır, hatta cumhurbaşkanıdır."

AK Parti olarak muhtarlarımıza hak ettiği değerin verilmesi, talep ve ihtiyaçlarının gözetilmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz. "Muhtar bile olamaz" diyerek seçilmişleri tahkir eden manşetlerin atıldığı dönemler artık geride kalmıştır. Son 17 yılda muhtar maaşları ve diğer hususlarda atılan adımlar bunun göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; büyük bir inanç, fedakarlık ve gayretle görev yapan tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)