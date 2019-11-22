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22 Kasım 2019 Cuma 16:06

Milletvekili Çalık’dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla Kutlama mesaj yayınladı.

Milletvekili Çalık'dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı
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AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı;

"Öğretmenlerimiz, insanı en ideal şekilde eğitmek suretiyle, geleceğin dünyasını inşa etmek gibi son derece kutsal bir vazifeyi icra etmektedirler.

Öğretmenlerimiz, bir insanı yetiştirmenin, mesleklerinin verdiği mutluluğu manevi karşılığı olarak değerlendirip, görevlerin en soylusunu icra ederler.

Birlik beraberliğin, kardeşlik bilincinin ve evrensel değerlerin önemini evlatlarımıza aktarmaktan asla vazgeçmeyecek öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, görevi uğruna şehit olanları ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Tüm öğretmenlerimize başarılı bir meslek hayatı diliyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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