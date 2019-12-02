Milletvekili Çalık’ın Dünya Engelliler Günü Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı;

“Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmeleri en doğal haklarıdır.

Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek toplumdaki her bireyin sorumluluğu arasındadır.



Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ile AK Parti iktidarı olarak en öncelikli politikalarımızdan biri engelli vatandaşlarımıza hayatın her alanında yer alma fırsatı sunmak olmuştur.



Son 17 yılda engellilerimizin yüzünü güldürecek birçok projeye imza attık. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla büyük mesafeler kat ettik. Sosyal politikalarımızın eksenine insanı yerleştirdik ve insanın memnuniyetini esas aldık. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin'. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibini asla unutmadık, göz ardı etmedik. Engelli vatandaşlarımıza hizmette yönetim zafiyetini ortadan kaldırdık.

Engelliler Hakkında Kanun ve düzenlemelerle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturduk.

Türkiye; Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan ilk ülkeler arasında yer almaktadır.

Engelli bireylere yönelik yaşam merkezlerini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.

Bu manada AK Parti olarak, tüm engellerin 'engel' olmaktan çıkartılarak ortadan kaldırıldığı, engelli kardeşlerimizin hiçbir ayrıma tabii tutulmadığı güzel bir Türkiye'yi tasavvur ediyor, sosyal politikalarımızı da bu anlayışa yönelik olarak şekillendiriyoruz. Hükümetimiz, Partimiz ve yerel yönetimlerimiz olarak engelli vatandaşlarımıza önem veriyor ve onların sorunlarını çözüme kavuşturmak, engelsiz bir hayat inşa etmek için gönülden çalışıyor, çabalıyoruz.

Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, bu müstesna günün engelli kardeşlerimize yönelik hassasiyet ve duyarlılığı arttırmasını temenni ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza, aileleri ve sevdikleriyle birlikte; sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya diliyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)