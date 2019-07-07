Milletvekili Çalık’tan Karaciğer Nakil Enstitüsü’ne Ziyaret

Malatya Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ziyaret için teşekkür ederek, “Milletvekilimiz Öznur Çalık, enstitü kurulduğundan beri her zaman yanımızda, desteğini esirgemedi bizden. Sağlanan başarı ne tek başına üniversitemizin, ne tek başına Malatya'nın, bu ülkemizin başarısıdır. Birlik ve beraberlik sayesinde gerçekleşmiştir.” dedi.

Milletvekili Çalık, Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın Malatya ve Türkiye için çok önemli bir marka olduğunu ve son aynı anda 5 karaciğer nakil operasyonundan dolayı tebrik etmek için ziyarette bulunduğunu belirterek, “Sezai hocamızın başarılarından onur ve gurur duyduk. Malatya’dan, Arguvan’dan çıkan bir evlat, o annenin, babanın ellerinden öpüyorum. Seza hocamız dünyaya mal olmuş bir isim haline geldi. Amaç kaliteli ve sürdürülebilir bir başarıyı sağlamaktır. Seza hoca, kaliteyi ve sürdürülebilir başarıyı sağlayan bir akademisyendir. Başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim, Sağlık Bakanımızın selamını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın göndermiş olduğu hediyeyi takdim ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediyesini Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a takdim ettikten sonra, yine başarılarından dolayı da AK Parti’nin teşekkür plaketini verdi.

Bu arada, Milletvekili Öznur Çalık, Kızılay Malatya Şubesini ziyaret ederek, burada Şube Başkanı Ramazan Soylu ile Kızılay’ın Battalgazi ve Yeşilyurt Şube Başkanları ile bir araya geldi. Çalık, Kızılay’ın Malatya’da önemli yatırımlarda bulunacağını belirterek, başta Vagon Onarım Fabrikasındaki tesis olmak üzere 5 bin kişilik aşevinin bu yatırımlar arasında yer aldığını ve yakın süre de gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)