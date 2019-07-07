Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Temmuz 2019 Pazar 00:31

Milletvekili Çalık’tan Karaciğer Nakil Enstitüsü’ne Ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, son olarak aynı anda 5 ayrı karaciğer naklini aynı anda başarıyla gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü’ne tebrik ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Çalık'tan Karaciğer Nakil Enstitüsü'ne Ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ziyaret için teşekkür ederek, “Milletvekilimiz Öznur Çalık, enstitü kurulduğundan beri her zaman yanımızda, desteğini esirgemedi bizden. Sağlanan başarı ne tek başına üniversitemizin, ne tek başına Malatya'nın, bu ülkemizin başarısıdır. Birlik ve beraberlik sayesinde gerçekleşmiştir.” dedi.

Milletvekili Çalık, Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın Malatya ve Türkiye için çok önemli bir marka olduğunu ve son aynı anda 5 karaciğer nakil operasyonundan dolayı tebrik etmek için ziyarette bulunduğunu belirterek, “Sezai hocamızın başarılarından onur ve gurur duyduk. Malatya’dan, Arguvan’dan çıkan bir evlat, o annenin, babanın ellerinden öpüyorum. Seza hocamız dünyaya mal olmuş bir isim haline geldi. Amaç kaliteli ve sürdürülebilir bir başarıyı sağlamaktır. Seza hoca, kaliteyi ve sürdürülebilir başarıyı sağlayan bir akademisyendir. Başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim, Sağlık Bakanımızın selamını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın göndermiş olduğu hediyeyi takdim ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediyesini Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a takdim ettikten sonra, yine başarılarından dolayı da AK Parti’nin teşekkür plaketini verdi.

Bu arada, Milletvekili Öznur Çalık,  Kızılay Malatya Şubesini ziyaret ederek, burada Şube Başkanı Ramazan Soylu ile Kızılay’ın Battalgazi ve Yeşilyurt Şube Başkanları ile bir araya geldi. Çalık, Kızılay’ın Malatya’da önemli yatırımlarda bulunacağını belirterek, başta  Vagon Onarım Fabrikasındaki tesis olmak üzere 5 bin kişilik aşevinin bu yatırımlar arasında yer aldığını ve yakın süre de gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu başladı 17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu başladı
MİŞMİŞPARK Fuar Alanına Otobüs Seferleri Düzenlenmeye Başladı MİŞMİŞPARK Fuar Alanına Otobüs Seferleri Düzenlenmeye...
Vali Baruş, Arapgir İlçesinde Düzenlenen 5. Uluslararası Foto Kampa Ziyarette Bulundu Vali Baruş, Arapgir İlçesinde Düzenlenen 5. Uluslararası...
Vali Baruş Tigem’de İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Tigem’de İncelemelerde Bulundu
Malatya Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi Malatya Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi
Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Esenlik Haberlerine Tepki Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Esenlik Haberlerine...
Yukarı Çık

17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu başladı
17. Uluslararası Kayısı Islahı ve Yetiştiriciliği Sempozyumu 25 ayrı ülkeden akademisyenlerin katılımı...

Haberi Oku