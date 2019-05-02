Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2019 Perşembe 23:09

Milletvekili Fendoğlu, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı

Milletvekili Fendoğlu, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “3 Mayıs, Türk Milleti ve onun cefakar, fedakar evlatları olan Türk Milliyetçileri için çok büyük anlam ve önem taşıyan bir gündür. 3 Mayıs 1944 Ergenekon’da dağları delen  Yüce Türk milletinin yenilenen bir iman ve şuurla tekrar şahlandığı  gündür.

Davası uğruna her türlü şahsi hesap ve menfaata gözünü kapatan; hiçbir tehdidin yıldıramadığı, her türlü baskı, zulüm ve işkenceye rağmen davasından asla taviz vermeyen 23 milliyetçi düşünür, akademisyen ve yazar tutuklanarak, tabutluklara konmuş; bunun üzerine Türk gençliği büyük bir kararlılıkla aydınlarının yanında yer almıştır.

3 Mayıs 1944’de milliyetçi gençler haksızlığa karşı olan tepkileri, zulme eğilmeyen ve güce boyun bükmeyen tavırları, Türklüğü yüreklerinde bayraklaştıran ,dava adamlığının, davaya adanmışlığın ve ahlaklı duruşun en mümtaz örneklerinden birisini sergilemişlerdir.

3 Mayıs’ın kahramanları her türlü eziyet karşısında davalarından ödün vermemişlerdir. Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, bulundukları her zeminde, zulme ve haksızlığa asla boyun eğmemişlerdir. Türk Milletinin Hürriyet meşalesini sonsuza kadar taşımak için kendi Üzerlerine düşen görev ve sorumluluktan asla vazgeçmemiştir.

Türk milliyetçilerinin bu kutlu mücadelesini anlamak başta olmak üzere, Türklüğü ve Türk ülküsünü doğru okumak, Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ’in  “Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.” sözünden yola çıkarak geçmişten ders alıp Türk Milletinin onurlu geleceğini inşa etmek için daha çok çalışmanın önemini kavramak olarak kabul edilmelidir. Türk Milleti, ecdadını bildiği, anladığı ve unutmadığı sürece Türk-İslam âleminin liderliğini yapabilecek gücü, kudreti ve fikriyatı kendisinde bulacaktır.

3 Mayıs 1944’ün 75. Seneyi devriyesinde; tarihe iz bırakmış milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyor; başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş  Bey olmak üzere, hayatlarını kaybeden tüm dava insanlarımıza, tüm Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Aziz milletimizin 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutluyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Kolları'ndan 3 Mayıs Türkçülük Etkinliği Kadın Kolları'ndan 3 Mayıs Türkçülük Etkinliği
Yeşilyurt MYO öğrencileri kendi tasarımlarından oluşan defile düzenledi Yeşilyurt MYO öğrencileri kendi tasarımlarından...
Başkan Akın, Küçükbaş Hayvancılık Şurasına katıldı Başkan Akın, Küçükbaş Hayvancılık Şurasına...
Büyükelçi Cooter, MTÜ Uluslararası Eğitim İşbirliği Konferansına katıldı Büyükelçi Cooter, MTÜ Uluslararası Eğitim İşbirliği...
MTÜ’nün davetlisi Kanada Büyükelçisi Cooter, “Şu anda kayısınızın elçisiyim” MTÜ’nün davetlisi Kanada Büyükelçisi Cooter,...
Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Olağan Toplantısını Yaptı Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Olağan Toplantısını...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Kadın Kolları'ndan 3 Mayıs Türkçülük...
MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi, 3 Mayıs Türkçülük ve Milliyetçilik...

Haberi Oku