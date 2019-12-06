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06 Aralık 2019 Cuma 15:46

Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehir ilçesinin Sorunlarını Dile Getirdi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Doğanşehir ilçesi Elmalı, Savaklı, Kapıdere,Gövdeli ve Küçüklü mahallesindeki problemleri TBMM genel kurulunda dile getirdi.

Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehir ilçesinin Sorunlarını Dile Getirdi
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MHP Milletvekili Fendoğlu konuşmasında;

“Malatya Doğanşehir ilçemiz Elmalı Mahallesi'nde kadastro çalışmalarıyla ilgili sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar tapularını alamamış ve tapularını alamadıkları için de tarımsal faaliyetlerini yapamamaktadır.

Malatya-Gaziantep yolu üzerinde bulunan Savaklı Mahallesi'nde ana yolda aydınlatma olmadığından, mahalleyi ikiye bölen kara yolundan dolayı karşıdan karşıya vatandaşların geçmesi için geçide ihtiyaç vardır.

Doğanşehir-Kapıdere yolunun yenilenmesi gerekiyor ve bu hattın eski İpek Yolu üzerinden tekrardan açılması önem arz etmektedir.

Kapıdere, Gövdeli, Küçüklü ve Kahramanmaraş'ın Tatlar köyünün olduğu bölgede kanalizasyon temiz suya karışıyor. Buradaki halkın fosseptik ve arıtma kanalı talebi vardır.” Dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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