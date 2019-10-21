Milletvekili Fendoğlu, Dünya Gazeteciler Günü Dolaysıyla Mesaj Yayınladı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı;

“Gazetecilerimiz tarafsız, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmektedir. Gazeteciler olaylar ve her türlü gelişmeler hakkında toplumu doğru bilgilendirmek ve kamuoyunun haber alma ihtiyacını, basın meslek etiği çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı bir şekilde karşılamak için çok zor şartlarda gecesini gündüzüne katarak görevini yerine getirirken, kamuoyu oluşturmada da aynı zamanda önemli bir görev üstlenmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının gelişiminde büyük katkıya sahip olan ve bu görevin ifası uğruna yaşadığı tüm zorluklara rağmen meslek ilkelerine sadık kalarak doğru habercilik görevini en başarılı şekilde yerine getiren başta Malatya medyası olmak üzere tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)