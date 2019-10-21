Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:35

Milletvekili Fendoğlu, Dünya Gazeteciler Günü Dolaysıyla Mesaj Yayınladı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolaysıyla kutlama mesajı yayınladı.

Milletvekili Fendoğlu, Dünya Gazeteciler Günü Dolaysıyla Mesaj Yayınladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı;

“Gazetecilerimiz tarafsız, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmektedir. Gazeteciler olaylar ve her türlü gelişmeler hakkında toplumu doğru bilgilendirmek ve kamuoyunun haber alma ihtiyacını, basın meslek etiği çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı bir şekilde karşılamak için çok zor şartlarda gecesini gündüzüne katarak görevini yerine getirirken, kamuoyu oluşturmada da aynı zamanda önemli bir görev üstlenmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının gelişiminde büyük katkıya sahip olan ve bu görevin ifası uğruna yaşadığı tüm zorluklara rağmen meslek ilkelerine sadık kalarak doğru habercilik görevini en başarılı şekilde yerine getiren başta Malatya medyası olmak üzere tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.




Reklam İçin İletişime Geçiniz
İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Belediyesinden yönetici ve personellere yönelik eğitim semineri Büyükşehir Belediyesinden yönetici ve personellere...
TÜRK BÜRO SEN Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay’dan Teşekkür TÜRK BÜRO SEN Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay’dan...
Rektör Karabulut, “Uluslararası tanınabilir bir akreditasyon sistemi kuracağız” Rektör Karabulut, “Uluslararası tanınabilir bir...
Gençler Hem Spor Yaptılar Hem Gezdiler Gençler Hem Spor Yaptılar Hem Gezdiler
Başkan Avşar'dan Dünya Gazeteciler Günü Mesajı Başkan Avşar'dan Dünya Gazeteciler Günü...
MTÜ Rektörü'nden Dünya Gazeteciler Günü Mesajı MTÜ Rektörü'nden Dünya Gazeteciler Günü...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Büyükşehir Belediyesinden yönetici ve personellere...
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Hizmetiçi Eğitim Programları kapsamında, Prof. Dr. Aytaç Açıkalın...

Haberi Oku