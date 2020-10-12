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08 Ocak 2021 Cuma 12:34

Milletvekili Fendoğlu, Kan Bağışı ve Tablet Dağıtım Programlarına Katıldı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘İyilik Kanımızda Var’ kan bağışı programı ile Yalçın Koreş Ortaokulu’nda düzenlenen tablet dağıtım programlarına katıldı.

Milletvekili Fendoğlu, Kan Bağışı ve Tablet Dağıtım Programlarına Katıldı
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Covid-19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesinden dolayı Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısı yapması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipler Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen 'İyilik Kanımızda Var' projesi kapsamında Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kan bağışı programına katılan Milletvekili Fendoğlu,”

Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu kan bağışı programına destek olmak için bugün Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeyiz. En zor şartlarda bile ülkemizin, milletimizin hizmetinde olan Kızılay’a kan bağışında bulunmak her Türk vatandaşının borcudur. Bizlerde bugün bu borcu ifa ettik. ‘İyilik Kanımda Var’ kan bağışı kampanyasını düzenleyen Milli Eğitim Bakanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve yetkililere teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde kan bağışının daha da önemli olduğunu belirterek, herkesi kan bağışına davet ediyorum.” dedi.

Milletvekili Fendoğlu kan bağışı programının ardından, Yalçın Koreş Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu tabletleri dağıttı. Milletvekili Fendoğlu öğrencilerle bir süre konuşarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ardından okul idarecileri ile bir araya gelerek, sorun ve önerileri dinledi.

Milletvekili Fendoğlu’nun katıldığı programlarda, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve MHP İl Yönetimi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri hazır bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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