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15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09

Milletvekili Fendoğlu'nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Milletvekili Fendoğlu'nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada;

“15 temmuz Kırk çerisi ile zulmün üstüne yürüyen bir ecdadın torunlarına, ihanet ile gelen baskının hükümsüz olduğunun tecellisidir.15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin feraseti ve dik duruşuyla engellenmiş vatan haini beslemelere dur denilmiştir. Milli ruhun tek vücut halinde tecelli etmesi hainlerin iflahını kesmiş ve tüm kirli planları yok etmiştir. 15 temmuz Necip Türk milletinin 7 düvele verdiği derstir.

Devlet ve millet söz konusu olduğunda tüm makam ve mevkiden vazgeçileceğini dünyaya öğreten aziz milletimiz dünya tarihine mührünü vurmuştur.

Yeni kapı ruhuyla politik çıkarlar yerini milli şuura bırakmıştır. Genel Başkanımız , Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ’nin ortaya koyduğu irade türk siyasetine ve hainlere büyük bir darbe vurmuştur. ”Önce ülkem ve milletim, sonra partim” diyen Genel başkanımız tarihe büyük bir iz bırakmıştır. Milletinden başka derdi olmayan Sayın Genel Başkanımız Devlet BAHÇELİ fitne odaklarına dur demiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle ;

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü’nde, bu alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş gözü kararlılıkla karşı koyan, kahramanlık destanı yazan yüce türk milletine şükranlarımızı arz ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum.” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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