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03 Nisan 2019 Çarşamba 23:14

Milletvekili Fendoğlundan Başbuğ Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Dolaysıyla Mesajı

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Alpaslan Türkeş’in ölümünün 22’nci ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Milletvekili Fendoğlundan Başbuğ Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Dolaysıyla Mesajı
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Fendoğlu mesajında;
“Türk Dünyasının Lideri, Milliyetçi  Hareket Partisinin Kurucusu, Türk Milliyetçiliğinin efsane ismi Cennet Mekân BAŞBUĞUMUZ Alparslan TÜRKEŞ 4 Nisan 1997’de  Hakka Yürüyüşü akabinde geçen 22 yıla rağmen acısı aynı tazelikte kalbimizde, fikirleri, mücadelesi ve şahsiyeti aynı canlılıkla önümüzdedir.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey, büyük bir mücadele, engin bir gönül ve ülkü insanıydı. O, vatanına ve milletine bağlı bir devlet adamı, yaşantısıyla önemine büyük bir değer atfeden demokrasi neferi, ama en önemlisi dava adamlığının yol başçısıydı. Türk siyaset ve devlet hayatına milli, ahlaki ve manevi bir yorum getirme konusunda heyecan ve aşk doluydu. Her insanımızı aziz bilen, her insanımıza muhabbet duyan bir vicdana sahipti. Fazilet sahibi bir insan olarak temayüz etmiş; yer geldiğinde gözünü daldan budaktan esirgemeyen cesaret sembolü, yeri geldiğinde de karıncayı incitmeyecek kadar şefkat ve merhamet sahibi olmuştur.

O Türk vatanının ateşli bir tutkunu, yılmaz bir bekçisidir. Dokuz Işığın aydınlığında geleceğin büyük Türkiye’sini planladı, bunu da bıkmadan, usanmadan devamlı surette anlattı. 
Başbuğ Alparslan Türkeş, Türk Milletinin yetiştirdiği en büyük Devlet Adamlarından biri olmuştur.

Cenabı Allah’ın rızası yolunda, 80 yıllık bir ömrü Türk-İslam davasına vakfederek ‘’ Bir Türk milliyetçisi nasıl olmalıdır?’’ın cevabını, tarihin altın sayfalarına işlemiştir. Gözlerden dökülen yaşlar, dillerden dökülen ayetler, hüzün dolu yürekler, sevda yüklü gönüller,’’Başbuğlar ölmez!’’haykırışlarında. Bu kutlu sevdanın, toprakla örtülmeyeceğinin; bu irfan sayfasının umutsuzlukla bütünleşemeyeceğinin ispatıdır.

Bu vesile ile kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi asla değişmeyecek olan Cennet Mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e  ve bugün hayatta olmayan bütün dava arkadaşlarımıza, tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah’tan Rahmet diliyorum. Hepsini, minnet ve şükran duygularımızla anıyorum.

Ruhu şad, kabri nur, mekânı cennet olsun.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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