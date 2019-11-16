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16 Kasım 2019 Cumartesi 22:55

Milletvekili Fendoğlu’ndan Emniyet Müdürü Dağdeviren’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Fendoğlu'ndan Emniyet Müdürü Dağdeviren'e Hayırlı Olsun Ziyareti
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Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu burada yaptığı konuşmada ;
“Devletimizin ve Milletimizin bekası, şehrimizin güvenli ve huzurlu olması için cansiparane çalışan tüm emniyet ve güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız, sonuna kadar da destekçisiyiz. Malatya İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ercan Dağdeviren’in göreve geldiği ilk günden şuana kadar yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir ediyorum. Şehrimizdeki huzur ve güvenin devamlılığı için 24 saat mesai harcayan İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren’e teşekkür ederim, ilerleyen zaman içerisindeki süreçte İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren’in Malataya’mız adına daha başarılı çalışmalar yapacağına eminim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren’in yapacağı çalışmalarda destekçisi olduğumuzu, Malatya’mızın huzuru ve güvenliği ile Emniyet mensuplarımızın çalışmalarına katkı sağlayacak adımları atacağımızı ve üzerimize düşen hususlarda gerekli desteği sonuna kadar sağlayacağımızı belirtmek isterim.” İfadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyareti sonrasında MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu İl Emniyet Müdürlüğünün hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazıp, İl Emniyet Müdürü ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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