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30 Ağustos 2019 Cuma 09:05

Milletvekili Fendoğlu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

Milletvekili Fendoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı;

“30 Ağustos’ta Türk milleti tarih sayfalarına kahramanlık destanlarından birisini daha altın harflerle yazmıştır. Türk milleti ordusuyla tek yürek olup devleşmiş, tarihi haklarımız taarruz ruhuyla savunulmuştur. 30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletine reva görülen esareti reddederek tarihimizin şanlı zaferlerine yenisini eklemişler ve Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders vermişlerdir. Bu zaferle aziz milletimiz son sözünü söylemiş, Anadolu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil edilmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile neticelenen bu muhteşem sonuç; Türk milletinin kendi topraklarında asla yenilemeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, doğusuyla batısıyla milletimizin topyekûn bir mücadele sonunda kazandığı bu zaferin 97. yıldönümünü yaşamanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi ile işgalci güçlere unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başta Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, bu zaferi bize armağan eden ebediyete irtihal etmiş kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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