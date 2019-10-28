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28 Ekim 2019 Pazartesi 14:28

Milletvekili Fendoğlu’nun Cumhuriyet Bayramı Mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 96’ncı yıldönümü dolaysıyla Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.

Milletvekili Fendoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı;

“Türk’ün En Büyük Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümünü karşılamanın ve kutlamanın eşsiz heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz.

29 Ekim, bağımsızlık ülküsü etrafında buluşan ve birleşen Aziz Milletimizin örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşımızın neticesidir.

Cumhuriyet;

Bağımsızlık demektir...

Özgürlük demektir...

Halkın egemenliği demektir...

Her türlü Oligarşiye hayır demektir...

Milletin kendi kendisini idare etmesi demektir...

Eğer o cumhuriyet sıradan bir cumhuriyet değil de Türkiye Cumhuriyeti ise tüm bunlara ilaveten;

Ne Mutlu Türküm Diyene diyebilmektir.

Milli Sınırlar içinde bağımsız yaşayabilmektir.

Üniter, bölünmez, milli, sosyal bir hukuk devleti demektir...

Atatürk demektir, Bayrak demektir, Türk demektir, Türklük demektir...

Büyük Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okuyarak, Cumhuriyete inancımızı tazeliyoruz..

"Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"

Dahili ve harici bedhahlar ne kadar çabalarsa çabalasın Türkiye Cumhuriyeti bu anlayışla ilelebet payidar olacaktır..

29 Ekim Tatil değil, BAYRAM’dır. Türk’ün En Büyük BAYRAM’ıdır.

İstiklal harbimizi zafere taşıyarak Cumhuriyetimize hayat veren , bizi birbirimize kenetleyen bu ruh, bugün de dimdik ayaktadır.

Bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyet’i ebediyete kadar yaşayacak ve bu kutlu emanet her daim dimdik ayakta kalacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Kuruluş yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanlarını rahmetle anıyorum. Milli Mücadele’de, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Aziz Milletimizin ve Malatya’lı hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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