Milletvekili Tüfenkci'den ayaklanma açıklaması

Akçadağ Gençlik Kollarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Tüfenkci, burada gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. “Millet o gün de ders verdi, bugün de yarın da aynı dersi verecek”
“Çok önemli yatırımlar kazandırdık”
“3040 yıldır Malatya’nın hafızasında olan çürümeye terk edilmiş Yimpaş’ı elimizi taşın altına koyarak yeniden projelendirilerek Malatya’nın kültürel yapısına kazandıracağız. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Orduzu’da 5 bin kişilik muhteşem bir kapalı spor salonunu gençlerin hizmetine sunacağız. Beydağı Tabiat Parkını da faaliyete geçirdik. Bölge gençlik kampı merkezini yapıyoruz. Bu noktada ilimizin gençleri değil, bölgenin gençleri de oraya gelecekler faaliyette bulunacak. Hem ilimize katkı sağlayacaklar hem de ilimizi tanıtmış olacağız. Gençlerimizin semt sahaları, gençlik merkezleri ile hem spor yapacakları hem de çeşitli aktiviteler yapacakları projeler gerçekleştirdik. Malatya’ya gençlere hitap etmesi noktasında çok önemli yatırımlar kazandırdık. Her ilçemizde bir futbol sahası faaliyete geçirdik.
En önemli şey Malatya’yı altıncı bölge teşviklerinden faydalanan iller arasına sokmuştuk. Bunu 1 sene daha uzattık. Bu şu demektir, daha fazla iş, daha fazla aş. Esasında Malatya’nın küçük esnafının şehir dışına çıkartılması projesi çok önemli bir proje. Malatya’nın belki 100 yıllık projelerinden bir tanesi. Böylelikle küçük esnafımızı büyütme imkanını yakalamış oluyoruz.
Kayısı lisanslı deposu çok önemli. TMO’nun alımı çok önemli onun kadar önemli bir şeyi daha yapıyoruz. Belediyemiz Şire Pazarını yapıyor. Annelerimizi, bacılarımızı Şire Pazarına götüremiyoruz. Ama şimdi yapacağımız modern Şire Pazarı gerçekten çok güzel olacak. İnşallah yakın zamanda onun temellerini de atacağız. Yine orada buğday pazarı yapılıyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin talebiydi, göreve gelir gelmez onu da projelendirdi. Orada da çiftçimizin ve o işin ticaretini yapanların rahat nefes alacağı güzel bir Buğday Pazarını da Malatya’ya kazandırmış oluyoruz.
Bizi yollarla eleştirenler, bugün geldiğimiz noktada bütün ilçelerimizi yollarla donatarak cevap veriyoruz. Akçadağ’ın da eksik kalan kısımlarını önümüzdeki dönemde 2021’in yazında tamamlamış olacağız.”
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)