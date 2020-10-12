Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ocak 2021 Cuma 13:47

Milletvekili Tüfenkçi, Tarihi Yeşilyurt Konaklarını İnceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Kadim Çırmıhtı’nın tarihsel ruhunu gün yüzüne çıkarmak adına Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan restorasyon projeleriyle farklı bir görüntüye kavuşan Tarihi Yeşilyurt Konakları ile bölgedeki dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

Milletvekili Tüfenkçi, Tarihi Yeşilyurt Konaklarını İnceledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Butik Otel ve Kent Belleği Müzelerini ziyaret edip, sergilenen nostaljik ürünleri yakından inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, bölgenin kültürel ve tarihi mirasını geleceğe taşımak adına hayata geçirdikleri restorasyon ve dönüşüm projelerinin yanı sıra kurdukları müzelerde sergiledikleri yöresel eşyalar ve materyaller hakkında AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve diğer misafirlerine bilgiler paylaştı.

Kadim Çırmıhtı’nın köklü tarihini günümüzden geleceğe taşımak adına çok güçlü yatırımları bölgeye kazandırdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzda hayata geçen yatırımlara gerek destekleri olsun gerekse de bilgi ve birikimleriyle katkılarını esirgemeyen AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkçi’ye, Çırmıhtı’da hayata geçen ve devam eden restorasyon projelerimiz hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunduk. Aynı zamanda Çırmıhtı’lı olup, çocukluğu ve gençliği bu tarihi bölgelerimizde geçen, bir dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak ta ülkemize çok değerli hizmetlerde bulunan Sayın Milletvekilimizle bizler her zaman gurur duyuyoruz. Tarihine sahip çıkmayan, değer vermeyen ve değerli hale getiremeyen toplumlar, sağlam bir geleceğe sahip olamazlar. Kentlerin tarihsel ruhları vardır, o ruhları güçlü yatırımlarla geleceğe taşımak bizim asli görevlerimiz arasındadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak, bölgelerimizin tarihsel kimliklerini bugünden geleceğe taşımak adına gerçekten çok büyük yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Kadim Çırmıhtı gibi doğal ve yöresel zenginlikleriyle müstesna ve özel bir bölgemizin geçmişten bugüne kadar gelen kültürel ve tarihsel sürecini doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe taşıyoruz. Tekstil Müzemiz, Gastronomi Konağımız, Kahve Konağımız, Butik Otelimiz ve Kent Belleği gibi birbirinden kıymetli yatırımlarımızı gerçeğe dönüştürüp, bölgemizin turizme hak ettiği değeri görmesi adına güzel ve kalıcı adımlar attık. Tarih kokan cadde ve sokaklarımızı sokak sağlıklaştırma projelerimizle çok değerli hale getirdik. Geçmişten bugüne kadar gelen nostaljik ürünlerimizi bölgemizin sosyal dokusuna değer katacak özel alanlarda sergiliyoruz. Koronavirüs belasından kurtulup, tedbirler kalktığı zaman inşallah bu bölgemiz çok yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacağına yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar son olarak ta, Güreş Sahasında incelemelerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi’ye, yapılacak yenileme ve dönüşüm projesi hakkında bilgiler paylaştı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi’de, restorasyon projeleriyle tarihsel kimliği yeniden gün yüzüne çıkartılan Kadim Çırmıhtı bölgesinde ki yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederken, Yeşilyurt’un doğal ve yöresel zenginliklerinin tüm dünyanın beğenisine sunulması adına yapılacak yatırımlara desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaretin sonunda AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile beraberindeki heyete, Kahve Konağında kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahve ikram etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş’un “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Kutlama Mesajı Vali Baruş’un “10 Ocak Çalışan Gazeteciler...
Milletvekili Tüfenkci'den ayaklanma açıklaması Milletvekili Tüfenkci'den ayaklanma açıklaması
İtfaiye Teşkilatı 2020 Yılında 6 Bin 150 Olaya Müdahale Etti İtfaiye Teşkilatı 2020 Yılında 6 Bin 150 Olaya...
Başkan Gürkan, “Birlik ve Beraberliğimizi Muhafaza Etmeliyiz” Başkan Gürkan, “Birlik ve Beraberliğimizi Muhafaza...
Başkan Sadıkoğlu, “Yol arkadaşlarımız, gününüz kutlu olsun” Başkan Sadıkoğlu, “Yol arkadaşlarımız, gününüz...
Gürkan’dan Şoförler Odasına ziyaret Gürkan’dan Şoförler Odasına ziyaret
Milletvekili Fendoğlu, Kan Bağışı ve Tablet Dağıtım Programlarına Katıldı Milletvekili Fendoğlu, Kan Bağışı ve Tablet Dağıtım...
Vali Baruş, Uzaktan Eğitime Destek İçin Tablet Dağıttı Vali Baruş, Uzaktan Eğitime Destek İçin Tablet...
Vahap Küçük Hayır Çarşısı Düzenlenen Törenle Açıldı Vahap Küçük Hayır Çarşısı Düzenlenen Törenle...
Keskin, ''Sorun çözüldü, vakıf taşınmazları için 2021 yılında kira artışı yapılmayacak'' Keskin, ''Sorun çözüldü, vakıf taşınmazları...
Baştürk Cam Sanayi 2020- 2021 Tanıtım Filmi yayına girdi Baştürk Cam Sanayi 2020- 2021 Tanıtım Filmi yayına...
Gülümuşağı Mahallesi İlk Kez Asfalt İle Tanıştı Gülümuşağı Mahallesi İlk Kez Asfalt İle Tanıştı
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu 10 Kasım Mesajı MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu 10 Kasım Mesajı
MTB Başkanı Özcan'dan '10 Kasım' Mesajı MTB Başkanı Özcan'dan '10 Kasım'...
Başkan Sadıkoğlu’ndan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı Başkan Sadıkoğlu’ndan 10 Kasım Atatürk’ü...
Yukarı Çık
banner711

Vali Baruş’un “10 Ocak Çalışan Gazeteciler...
Malatya Valisi Aydın Baruş, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolaysıyla Kutlama Mesajı yayınladı.

Haberi Oku