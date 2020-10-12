Milletvekili Tüfenkci’nin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

“Halkın doğru ve tarafsız haberlerle bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın önceliklerinden birisidir. Objektif, doğru ve basın meslek kurallarına uygun yapılan bir gazetecilik demokrasimizin, siyasetimizin ve ekonomimizin gelişimi yanında toplumun gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır.

İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının oluşturduğu geleneksel medya yanında yeni medyanın da hızla gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Her geçen gün artan etkisiyle internet gazeteciliği ve sosyal medya, hayatlarımızda daha fazla yer ederek kamuoyunun bilgilenme imkanlarının artmasına olanak vermiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken yeni medya imkanlarını kullanırken kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, objektif, ilkeli habercilik ve yayıncılıktan uzaklaşmadan, toplumsal sorumluluğu ön planda tutarak gazeteciliğin gereklerini yerine getirmektir.

Türk basını ulusal ve yerelde çağın gereklerine uyum sağlayarak çok önemli bir gelişme göstermekte ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirmektedir. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.

Yerel basın ise çoksesliliğin en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Malatya’mızın yerel basını bölgemizin sesinin duyurulması, vatandaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesi, bizlerle vatandaşlarımız arasında köprü görevi görmesi açısından çok başarılı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Bu nedenle Malatya’mızın tüm basın emekçilerini gönülden tebrik ediyorum.

Bu vesileyle, gece gündüz demeden gazetecilik mesleğini en iyi şekilde icra etme gayreti içinde, Malatya’mızın gözü, kulağı ve sesi olan siz değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden değerli basın çalışanlarını ise rahmetle anıyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)