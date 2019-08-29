Milletvekili Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı;

“30 Ağustos 1922’de aziz milletimiz her türlü yokluk ve yoksunluğa rağmen azim ve inancıyla Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferini kazanmıştır. 97. yıl dönümünü kutladığımız sonuçları ile tarihe yön veren ve bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, hepimiz için iftihar vesilesidir.



Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile de Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermiştir. Tarihimizi süsleyen şanlı zaferlerimiz, milletin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğinin, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağının ispatıdır. Geçmişte sayısız örnekte olduğu gibi vatanımız üzerinde oynanan kirli oyunlara karşı milletimizin göstermiş olduğu mücadele ve irade bizi geleceğe taşıyacak en büyük güvencemizdir.



Ecdadımızın tüm dünyada benzeri görülmemiş fedakarlıklarla koruduğu vatanımızı, aynı gurur ve şanla geleceğe taşımak, her alanda büyütmek ve güçlendirmek en asli görevimizdir. Tarihimizden aldığımız güçle, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi payidar kılmak için var gücümüzle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.



Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu emsalsiz zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, inançla zafere yürüyen tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve rahmetle yad ediyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)