Milletvekili Tüfenkci’nin Cumhuriyet Bayramı Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin Cumhuriyet Bayramı mesajı;

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin taçlandığı Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu milletçe yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen hürriyet ve istiklal aşkıyla birbirine kenetlenerek gösterdiği olağanüstü kahramanlığının en büyük eseridir. Cumhuriyetle birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız, bu büyük esere imza atan millete ait olduğu tescillenmiştir.



17 yıllık iktidarlarımız döneminde her zaman “istikameti çizecek tek kuvvet millettir” düsturuyla hareket ettik. Bu düsturla, milletimizle bütünleşerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda ilk günkü kararlılıkla, azimle ve inançla çalışıyoruz.



Geride bıraktığımız 96 yılda Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak, demokrasimizi daha da geliştirerek ve ekonomimizi güçlendirerek büyümeye, kalkınmaya, üretmeye, bölgemizin istikrarına ve barışına katkı vermeyi sürdürdük. Bugün ülkemizin geldiği seviye itibariyle sahip olduğumuz değerler, Cumhuriyetimizin gurur duyduğumuz kazanımları olmakla beraber bulunduğumuz bölge için de umut kaynağıdır. Türkiye, dünyanın en çalkantılı bölgesinde, demokrasisi ve ekonomisiyle, gerçek anlamda küresel bir güç olma yolunda ilerlemektedir.



Türkiye Cumhuriyeti, her türlü tehdidi ve terörü yok edecek kudret ve kararlılığa sahiptir. Ülkemize karşı yapılan her türlü saldırı bizleri ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefinden uzaklaştırmak bir yana, bu yöndeki kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir. Yaptırım ve tehditlere boyun eğmeden Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına atfettiğimiz 2023 hedeflerimize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında bugün olduğundan daha da müreffeh olacağına inancım tamdır.



Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)