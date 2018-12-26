Milli Beka Hareketi Malatya İl Teşkilatında Mazbata Töreni

Milli Beka Hareketi her geçen gün yeni katılımlarla büyümeye devam ediyor. Yurt çapında ve dünyada teşkilatlanma çalışmalarını hızla sürdüren Milli Beka Hareketi 4 ay gibi bir sürede 300 bin üyeyi aştı.

Teşkilatın hayata geçtiği merkez olan Malatya ,teşkilatlanma konusunda da adından söz ettiriyor. Genel Merkezi İstanbul’da olan teşkilatın Genel Başkanlığını Murat Şahin yapıyor. Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanlığına atanan İbrahim Aygün kısa sürede merkez ilçelerin atamasını yapıp Malatya’da ve Doğu Anadolu bölgesinde il ve bütün ilçelerin atamasını sürdürüyor. Bugün il binasında yapılan törende yeni atanan ilçe başkan yardımcıları mazbatalarını Başkan Aygün’ün elinden aldı. Özay Varol Battalgazi İlçe Başkan Yardımcılığına, İlhan Göğebakan , Gökhan Karaoğlu da Yeşilyurt İlçe Başkan Yardımcılığına atandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)