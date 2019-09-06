Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Baruş’u Ziyaret Etti

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Malatya Valiliği önünde Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, karşılamanın ardından Valilik şeref defterini imzaladı.

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile birlikte Malatya Valiliğine gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra Valilik makamında Vali Aydın Baruş ile bir süre görüştüler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)