Milyonluk atlar görücüye çıktı

Malatya’da Sultansuyu Tarım İşletmeleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılında satışı yapılacak taylar uzman bir heyet tarafından belirlendi. Seçilen atların satışının 100 bin ile 1 milyon TL arasında değişen fiyatlarla yapılacağı öğrenildi.

Dünyanın en iyi atlarının yetiştiği Sultansuyu Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde 2018’in satılacak tayları belirlendi. İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe, At Islahı ve Üretim Şube Müdürü Dr. Nadi Çolakoğlu, Başuzman Dr. Mehmet Koç, Sultansuyu Atçılık Şefi Abdullah Güler, Karacabey Tim Atçılık Şefi Muhammet Yalçınkaya ve Anadolu Tim Atçılık Şefi Eren Karabulut’tan oluşan uzman heyet podyuma çıkan atları titizlikle inceledi.

Uzman heyet tarafından 15 baş elit, 73 baş koşu tayı olmak üzere toplam 88 baş tay Bursa Karacabey ve İstanbul Veli Efendi Hipodromunda satılmak üzere seçildi.

73 baş koşu tayının 10 Temmuz 2018 tarihinde Bursa Karacabey TİM’de, 15 baş elit tayın ise 25 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Veli Efendi Hipodromunda satışının yapılacağı belirtildi.

Şampiyon atlardan Özgünhan’ın 22 baş, Onurkaan’ın 10 baş, Tümöz Bey’in 15 baş, Ateştopu’nun 11 baş, Karayağız’ın 4 baş, Gobakbey’in 10 baş, Özduran’ın 7, Ufukbir’in 5 baş, Kafkasşahı’nın 2 baş, Hedban’ın 1 baş ve Tıgres Lıght’ın 1 baş tayının satışa sunulacağı ifade edildi.

İHA