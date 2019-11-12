Minikler Trafiği Öğreniyor

Malatya genelinde 7 ayrı bölgede açılan okullardan 3’ünün öğrencileri Trafik Eğitim Parkını gezdi. Diğer öğrencilerin de Trafik Eğitim Parkı ziyaretlerinin planlandığı bildirildi.

Park alanında üst geçitleri kullanma, trafik ışıklarına uyma gibi kurallar uygulamalı olarak öğrencilere tanıtıldı. Trafik kurallarını eğlenerek öğrenen minikler, keyifli vakit geçirdiler.

Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşiltepe’de kurduğu Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret eden öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiler. Öğrenciler, Trafik Kuralları hakkında bilgilendirildikten sonra parkı gezdiler.

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