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16 Aralık 2019 Pazartesi 15:10

Miniklere Sportif Etkinlikler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi’nde 4-7 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz olarak sportif etkinlikler düzenleniyor. Tüm anaokullarına açık olan Merkezin son konukları, Büyükşehir Belediyesi Nezaket Okulları oldu.

Miniklere Sportif Etkinlikler
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Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi Hacı Evliya Caddesinde yer alan Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi, okul öncesindeki çocuklara psikomotor ve koordinasyon eğitimleri vermeye devam ediyor. Randevulu olarak anaokullarına hizmet veren ve miniklerin hem oyun hem eğitim yeri olan merkezin son misafirleri yine Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Nezaket Okulları oldu. Uzman eğitimciler eşliğinde sportif etkinlikler yapan Nezaket Okulları öğrencileri, eğlenerek öğrendiler.

Nezaket Okulları

Büyükşehir Belediyesi’nin 4-6 yaş grubuna yönelik olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Malatya Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri işbirliğiyle yürüttüğü Yeşeren Tohumlar Projesi kapsamında açtığı Nezaket Okulları 8bölgede bulunuyor. Açıldığı semtlerde gördüğü ilgi üzerine yaygınlaştırılan Nezaket Okulları’nın 8’ncisi Tecde Mahallesinde açılmıştı.

Diğer okullar; Melekbaba, Salköprü Yeşiltepe ve Özalper semt konakları ile TOKİ Konutlarındaki Şehit Ramazan Sarıkaya, Şehit Engin Tilbaç ve Şehit Ahmet Kocabay eğitim merkezlerinde yer alıyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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