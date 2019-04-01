Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:33

Miraç, İnsanlık İçin Birçok Mesaj Ve Mucizelerle Doludur

Miraç Kandili dolayıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Sevgili Peygamberimizin Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nde hayatımızın ve geçmişin muhasebesini yapmak çok iyi bir fırsattır Miraç; birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi içinde barındıran mübarek gecelerimizden birisidir.”dedi.

Miraç, İnsanlık İçin Birçok Mesaj Ve Mucizelerle Doludur
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yazılı mesajında Miraç Kandilini idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çınar, “Yüce dinimiz İslâm’ın en önemli gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah’ın huzuruna çıktığı gece olarak kutlanan Miraç’ın, insanlık âlemi için birçok mesaj ve mucizelerle doludur. Semanın kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmetin, merhametin ve mağfiretin bol bol yağdığı böyle bir gecede Yüce Mevla'dan bağışlanma dilemeli, küsler barışmalı, kırgınlıklar giderilmelidir.

Böylesine önemli günler maddi ve manevi kirlerden arınma, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) miraca çıkışının anlamını kavramalı ve insan olarak vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmalı, bu gece vesilesiyle insanları birbirine yakınlaştıracak, sevgi ve kardeşlik iklimini sağlayacak işler yapmanın yollarını aramalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta tüm Müslüman Âlemi olmak üzere aziz milletimizin ve hemşerilerimizin Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ülkemize, bütün insanlığa huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Yürüyüşü Yapıldı Malatya’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Yürüyüşü...
Vali Baruş, Yunus Emre M.T. Anadolu Lisesini Ziyaret etti. Vali Baruş, Yunus Emre M.T. Anadolu Lisesini Ziyaret...
Okullarda Doğayla İlgili Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor Okullarda Doğayla İlgili Farkındalık Çalışmaları...
Rektör Prof. Dr. Karabulut, ''Bilimsel destekli tarımsal üretimi önemsiyoruz'' Rektör Prof. Dr. Karabulut, ''Bilimsel...
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’nun Miraç Kandili Mesajı MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’nun Miraç Kandili...
ValiBaruş’un Miraç Gecesi Kutlama mesajı ValiBaruş’un Miraç Gecesi Kutlama mesajı
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Malatya’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık...
Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, Dede Korkut...

Haberi Oku