Miraç, İnsanlık İçin Birçok Mesaj Ve Mucizelerle Doludur

Miraç Kandili dolayıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Sevgili Peygamberimizin Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nde hayatımızın ve geçmişin muhasebesini yapmak çok iyi bir fırsattır Miraç; birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi içinde barındıran mübarek gecelerimizden birisidir.”dedi.

Yazılı mesajında Miraç Kandilini idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çınar, “Yüce dinimiz İslâm’ın en önemli gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah’ın huzuruna çıktığı gece olarak kutlanan Miraç’ın, insanlık âlemi için birçok mesaj ve mucizelerle doludur. Semanın kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmetin, merhametin ve mağfiretin bol bol yağdığı böyle bir gecede Yüce Mevla'dan bağışlanma dilemeli, küsler barışmalı, kırgınlıklar giderilmelidir.

Böylesine önemli günler maddi ve manevi kirlerden arınma, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) miraca çıkışının anlamını kavramalı ve insan olarak vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmalı, bu gece vesilesiyle insanları birbirine yakınlaştıracak, sevgi ve kardeşlik iklimini sağlayacak işler yapmanın yollarını aramalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta tüm Müslüman Âlemi olmak üzere aziz milletimizin ve hemşerilerimizin Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ülkemize, bütün insanlığa huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)