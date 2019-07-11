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11 Temmuz 2019 Perşembe 10:35

Mişmişpark Fuar Alanı Festivale Hazırlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nin hazırlıklarını sürdürüyor. 5 gün sürecek Festivalde her akşam bir birinden ünlü isimler sahne alacak.

Mişmişpark Fuar Alanı Festivale Hazırlanıyor
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Büyükşehir Belediyesi yaklaşan fuar ve festival öncesi Mişmişpark Fuar alanında hummalı bir çalışma içerisinde. Alanın büyük bölümünü kaplayan fuar hangarlarında stant düzenleme, boya-badana, bakım ve onarım çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, fuar alanına giriş ve çıkışlarda yoğunluğu azaltacak yollarda bakım-onarım ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Fuar sahnesinin olduğu alanın batı kısmından başlayarak, Hayvanat Bahçesi ve Turgut Özal Tabiat Parkına giden yola yeni bir bağlantı yolu açan Büyükşehir Belediyesi bu yolun asfaltını da yaptı.

Fuar alanının giriş ve çıkışlarında asfalt çalışması yapılırken, alanının tabelası da yine çalışmalar kapsamında boyanıyor. Mişmişpark Fuar alanı içerisinde bulunan kamelyaların eksiklikleri de giderilirken; altyapı, elektrik hatları, aydınlatma, kaldırım, çevre düzenleme çalışmaları ise yoğun bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da çalışmaları sık sık yerinde inceliyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, Mişmişpark Fuar alanını, Malatyalıların aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekân haline getirdiklerini söyledi.

Fuar ve festivale tüm Malatyalıları davet eden Başkan Gürkan, “Malatya Fuarı ve Kayısı Festivali uzun yıllardır yapılmıyordu. Göreve gelir gelmez, ismini kayısıdan alan fuar ve festivalimizi tekrardan canlı bir hale gelmesini amaçladık. 5 gün sürecek fuar ve festivalimiz öncesinde alanda eksikleri gideriyoruz.

Bakım-onarım ve yol çalışmaları yapıyoruz. Hemşerilerimin alana gelirken daha rahat seyahat edebilmeleri için yeni bağlantı yolu açtık. Giriş ve çıkışlarda kısmi kaplamalar yaptık. Yan yolların tamamını asfaltladık. Alanımızda hummalı bir çalışma var. Geceli-gündüzlü çalışarak alanı fuarımıza hazır hale getireceğiz. Fuar ve festivalimizde hemşerilerimiz gönüllerince eğlenecek. Mişmişpark fuar alanındaki bu coşku buradan dalga dalga Malatya’nın her yerine yayılacak. Bu çalışmaların ve organizasyonun yapılmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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