Mor Reyhan (YMH) Fuarında

Arapgir Belediyesi PERDER İstanbul ve Pin Fuarcılık (PİN Grup) organizasyonuyla bu yıl 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası (YMH) fuarına katılarak Arapgir Mor Reyhanını tanıttı.

Arapgir Belediyesi PERDER İstanbul ve Pin Fuarcılık (PİN Grup) organizasyonuyla bu yıl 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası (YMH) fuarına katılarak Arapgir Mor Reyhanını tanıttı.

İstanbul'da PERDER ve Pin Fuarcılık (PİN Grup) organizasyonuyla bu yıl 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası (YMH) fuarına Malatya’dan Arapgir Belediyesi iştiraki olan Ar-Te yapı adına Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu katıldı.

Arapgir mor reyhan çayı ve yöresel ürünlerin pazarlanması ve tanıtımı için Arapgir Belesiyesi'nin de katılarak stant açtığı bu yıl 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası (YMH) fuarında Arapgir mor reyhan çayı ve yöresel ürünleri büyük ilgi gördü.

İki gün süren etkinliği değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu," Bu yıl 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası katılarak, kendi üretimimiz olan Türkiye bitki çeşitliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün Arapgir’in mor reyhanı tanıtma fırsatı bulduk.Bizim çalışmalarımız Arapgir' in kalkınmasına ilerlemesine ve tanıtılmasına yöneliktir. Kısacası "Her Şey Arapgir İçin "sloganımız ile çalışmalarımıza yılmadan ve yorulmadan devam ediyoruz."diye konuştu

Kaynak : Hasan Eryılmaz / http://www.malatyaozhaber.com