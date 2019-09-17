MOTAŞ’a Ait Reklam Alanları İhale Yoluyla Kiraya Verilecek

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre; muhtelif marka ve ebatlarda 100 adet otobüs ile 20 adet trambüslerin sağ ve sol yanları, arka tüm alan, tutamaklar, otobüslerde şoför arkası açılır kapanır çerçeveler ile otobüslerdeki 40 adet led TV ve 185 adet otobüs durağındaki orta cam alana reklam asılması / verilmesi işleri, Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecek.

25 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan ihale Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. Motaş Garajı Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanını Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No: 4/3 Motaş Garajı Satın Alma Şefliğinden 300 TL karşılığında temin edebilirler.

İhaleye girecek olanların, tekliflerini en geç 25 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a kadar MOTAŞ’ın Satın Alma Şefliğine teslim etmeleri gerekiyor.

Öte yandan ihaleye katılmak isteyenler, www.motas.com.tr adresinden İhale ilanını inceleyebilir veya doğrudan MOTAŞ Satın Alma Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilirler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)