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09 Kasım 2020 Pazartesi 14:55

MTB Başkanı Özcan'dan '10 Kasım' Mesajı

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MTB Başkanı Özcan'dan '10 Kasım' Mesajı
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Özcan mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlandığı günün yıl dönümünde, özlem, saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık savaşımızın ardından en büyük mücadelemiz, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerinedir. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti, ilke ve hedefleri doğrultusunda güçlü kılmak ve Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız devam edecektir. İş dünyası olarak, Atatürk’ün ülkesinin girişimcisine olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız, daha fazla istihdam ve yatırım için çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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