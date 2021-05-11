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11 Mayıs 2021 Salı 13:46

MTB Başkanı Özcan’ın Ramazan Bayramı Mesajı

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, paylaşarak dayanışmanın hayata geçtiği, yapılan ibadetlerle manevi huzurun yaşandığı, rahmet ve bağışlanma ayı Ramazan’ın ardından; birliğimizin pekişmesine, toplumsal hoşgörü ve kucaklaşmanın daha da güçlenmesine vesile olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

MTB Başkanı Özcan'ın Ramazan Bayramı Mesajı
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Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Bayramların sevgi, saygı, barış, kenetlenme ve dayanışma gibi insanı insan yapan asil değerleri yüceltmek için en güzel fırsat olduğunu kaydeden Özcan, ülke olarak koronavirüs önlemleri nedeniyle tam kapanmanın, Ramazan ayı olması nedeniyle de manevi iklimin yoğunlukla yaşandığı bu dönemin ardından gelen Bayram'ın sağlıklı günlerin habercisi olmasını diledi.

Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ardından, bir bayramı daha bir arada geçiremiyor olsak da, milletçe birlik ve beraberliğin önemini daha güçlü hissettiğimiz bu Ramazan Bayramı'nda sevdiklerimizle yakınlarımızla ayrı olsak da gönüllerimiz yine birlikte. Sosyal ve psikolojik açıdan daha iyi günlere ulaşmak için bu bayram da gönüllerimizle kucaklaşalım. Sanayicisinden, ticarisine, işçisinden esnafına, yaşlısından gencine kadar tüm milletimizin fedakarlık yaptığı bu kapanma sürecinin ardından Bayram'da da önlemlere riayet ederek Bayram sevincimizi kalıcı sağlık sevinciyle birleştirelim. Koronavirüsle mücadelenin aşı, maske, mesafe, temizlik ve diğer önlemlerle birlikte başarıyla sonuçlanması temennisiyle, Mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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