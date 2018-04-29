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29 Nisan 2018 Pazar 13:44

MTB Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) Nisan ayı Meclis Toplantısı meclis kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

MTB Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı
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Malatya Ticaret Borsası hizmet binasında, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı MTB yeni yönetiminin gerçekleştirdiği ilk Meclis Toplantısı oldu. Toplantıda konuşan Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, yeni dönemdeki ilk meclis toplantısı olması vesilesiyle yeni dönemin Malatya’ya ve Ticaret Borsası meclisine hayırlar getirmesini temenni etti.

Meclis toplantısında daha sonra Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Uğur, son ekonomik veriler üzerine meclis üyelerini bilgilendirdi. Doç.Dr. Uğur, "Türkiye’nin seçim dönemine girdiği bu dönemde döviz dalgalanmaları Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya dönüşmesine neden olmaktadır" diye konuştu.



İHA
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