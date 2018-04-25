Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:00

MTB yönetiminden Bakan Tüfenkci’ye ziyaret

Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına seçilen Ramazan Özcan ile yeni yönetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret etti.

MTB yönetiminden Bakan Tüfenkci'ye ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ankara’da bakanlık binasında gerçekleşen ziyarette, yeni yönetime başarılar dileyen Bakan Tüfenkci, Malatya’nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısı konusunda yapılan projelere her zaman destek olacaklarını söyledi. Ziyarete ilişkin daha sonra açıklama yapan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yeni yönetim olarak ziyaret ettikleri Bakan Tüfenkci ile bir çok konuda istişare ettiklerini söyledi. Özellikle lisanslı depoculuk konusunda sona gelindiğini ve bunun biran önce hayata geçirilmesi adına çalışmaların hızlandırılacağını söyleyen Özcan, şire ve buğday pazarlarının ise yeni bir alana taşınması noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Ziyarette kayısıda yaşanan kükürt sorununa da değindiklerini ifade eden Özcan, bu sorunun çözümü noktasında bakanlık düzeyinde girişimlerin olduğunu ve cezaların düşürülmesi noktasında çalışmaların olduğunu dile getirdi. Kayısı rekoltesinin tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılması adına da Bakan Tüfenkci ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Özcan, kayısı da fiyat istikrarı için izlenilmesi gereken yol haritası üzerinde de durulduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci’nin Malatya’nın sorunlarını çözme konusunda uğraştığını ifade eden Özcan, borsa olarak çiftçilerin ve diğer sorunların çözümü noktasında her zaman bakanlık ile yakın temasta olacaklarını dile getirdi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku