MTB yönetiminden Bakan Tüfenkci’ye ziyaret

Ankara’da bakanlık binasında gerçekleşen ziyarette, yeni yönetime başarılar dileyen Bakan Tüfenkci, Malatya’nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısı konusunda yapılan projelere her zaman destek olacaklarını söyledi. Ziyarete ilişkin daha sonra açıklama yapan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yeni yönetim olarak ziyaret ettikleri Bakan Tüfenkci ile bir çok konuda istişare ettiklerini söyledi. Özellikle lisanslı depoculuk konusunda sona gelindiğini ve bunun biran önce hayata geçirilmesi adına çalışmaların hızlandırılacağını söyleyen Özcan, şire ve buğday pazarlarının ise yeni bir alana taşınması noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Ziyarette kayısıda yaşanan kükürt sorununa da değindiklerini ifade eden Özcan, bu sorunun çözümü noktasında bakanlık düzeyinde girişimlerin olduğunu ve cezaların düşürülmesi noktasında çalışmaların olduğunu dile getirdi. Kayısı rekoltesinin tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılması adına da Bakan Tüfenkci ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Özcan, kayısı da fiyat istikrarı için izlenilmesi gereken yol haritası üzerinde de durulduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci’nin Malatya’nın sorunlarını çözme konusunda uğraştığını ifade eden Özcan, borsa olarak çiftçilerin ve diğer sorunların çözümü noktasında her zaman bakanlık ile yakın temasta olacaklarını dile getirdi.

İHA