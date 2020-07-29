MTSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

“MALATYA İŞ DÜNYASI OLARAK ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ”

Mesajında birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece tüm hedeflere rahatlıkla ulaşabileceğimizin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Yeni umutları canlandıran, insanları kaynaştıran, sosyal huzurumuzu da pekiştiren Kurban Bayramına bir kez daha kavuşuyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşandığı günlerdir. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece tüm hedeflere rahatlıkla ulaşabileceğimizi unutmayalım. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) olarak ülkemizin hedeflerine katkı sunma adına üyelerimizle her daim birliktelik içindeyiz. Ülke ekonomisine değer katmak için Malatya iş dünyası olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. MTSO olarak ilimizdeki istihdam rakamını arttırmak, ihracat rakamlarını yükseltmek ve döviz girdisini çoğaltmak için projeler üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz” dedi.

“İŞTE VE AŞTA BEREKETİN SIRRI PAYLAŞMAKTAN GEÇİYOR”

Kurban Bayramının paylaşmanın sembolü olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi; “İşte ve aşta bereketin sırrının paylaşmaktan geçtiğini ve bu anlayışı ticaret hayatımızda da uygulamamız gerektiğini biliyoruz. Kurban etlerimizi kardeşlerimizle paylaşmayı unutmayalım. Güzellikler paylaştıkça çoğalır. Bu arada unutmayalım ki Covıd-19 salgını riski hala devam ediyor. Kurban Bayramında da sosyal mesafemizi koruyalım, maske kullanımı konusunda dikkatli ve hassas olalım. Bayram günlerinde sabır ve hoşgörüyü elden bırakmayalım. Bu düşüncelerle, sevgili Malatyalı hemşerilerimin, saygıdeğer üyelerimizin, bayram vesilesiyle şehrimizde bulunan misafirlerimizin Kurban Bayramlarını kutluyorum”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)