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01 Mayıs 2018 Salı 17:19

MTSO’dan anlamlı proje

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Kitap getirdim sana" kampanyası başlatıldı.

MTSO'dan anlamlı proje
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"Okudukça değişiyor dünya" sloganıyla başlatılan kampanya MTSO’nun 27. Eğitim Komitesi meclis üyesi Mesut Özdemir tarafından yürütülüyor. Projenin temel ilkesinin Turgut Özal Araştırma Hastanesi başta olmak üzere hastanelerde ağır ve uzun tedavi gören çocuklara tedavi süresince kitaplarla buluşması ve güzel zaman geçirmesinin olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan meclis üyesi Mesut Özdemir, ‘Kitap Getirdim Sana’ kampanyasının geniş kitlelere duyurulması amacıyla tanıtım yapılacağını söyledi.

Özdemir, “Meclis toplantımız ardından yoğun bir ilgi gösterilen kampanyamıza sizlerin de destek olması, çocuklarımızın yalnız olmadığını oluşturulacak kamuoyu desteği ile hissettirmek istiyoruz. Bağışlanacak kitaplar MTSO ana binasında toparlanacak ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği edebiyat komisyonunca kitaplar incelenip çocuklarımıza uygun olmayan kitaplar çıkarılacaktır. Kitaplar 5 Haziran tarihinde bir törenle Turgut Özal Araştırma Hastanesine çocuklarımıza ulaştırılması için teslim edilecektir” diye konuştu.



İHA
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