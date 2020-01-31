MTTB Genel Başkanı Karayel’den Geçmiş Olsun Ziyareti

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundular.

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “Öncelikle Malatyalı hemşerilerimize büyük geçmiş olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii aslında baktığımız zaman üzücü bir olay olmasına rağmen, hem hükümetimizin hem de belediyelerimizin deprem sonrası iyi bir şekilde çalıştığını gördük.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın talimatları ve sizlerin çalışmalarıyla hem enkaz kaldırma, arama kurtarma çalışmaları, yaralılar ile ilgili tedavi çalışmaları, çadır ve yiyecek gibi yapılan çalışmaları hakkıyla verdiğimizi düşünüyorum. Sizlere de tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Gürkan: Valiliğimiz, AFAD ve Büyükşehir olarak birlikte çalışmalarımız devam ediyor

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanını Malatya’da ağırlamaktan mutlu olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Bu ziyaretlerinden dolayı kendilerine ve geçmiş olsun temennisinde bulunan başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, tüm hemşerilerimize, milletvekillerimize, Sivil Toplum Kuruluşları Genel Başkanlarına ve yardım sağlayan tüm hayırseverlere teşekkürleri bir borç biliyorum” dedi.

Deprem sırasında can kaybının olduğu Doğanyol ilçesine Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hemen ardından ulaştıklarını belirten Başkan Gürkan, “Gece 23.00 gibi enkaz altında kimsenin kalmadığı, 4 vatandaşımızın vefat ettiği ve yaralılarımızın hemen hastanelere ulaştırılması sağlandı. Depremin hemen ardından Bakanlarımızın ziyaret etmesi, hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri ve talimatları ile gerekli tedbirler alınmıştır.

Devlet ve millet el ele işbirliğinin en güzel örneğini yaşadık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever vatandaşlarımız herkes bu konuya çok büyük hassasiyet gösterdiler.

Valiliğimiz, AFAD ve Büyükşehir olarak birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’da şu anda 6 binin üzerinde çadır dağıtılmıştır. Bin adet hayvanlar için barınmak için ayrıca çadır dağıtılmıştır. Konteyner yerleşim merkezleri oluşturuldu.

Deprem sonrası, Büyükşehir Semt Konaklarımızı, Sosyal tesislerimizi halkımıza açtık. Günlük 10 bin kişiye sıcak yemek veriliyor. Günlük 30 bin adet kumanya dağıtılıyor. Hayırsever vatandaşlarımızın yapmış olduğu yardımları yine devletimizin ilgili kurumları vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Allah bir daha böyle afetler göstermesin” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)