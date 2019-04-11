MTÜ Battalgazi Tarım Kampüsüne Jandarma Karakolu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Batalgazi Tarım Kampüsü girişine üniversite güvenliği için İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan karakol hizmete girdi. Rektör Prof. Dr Karabulut, jandarma heyetine üretim ve yetiştirme seralarını gezdirdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin asayiş bölgesi olarak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunması nedeniyle üniversitenin de verdiği bina desteği ile Jandarma Karakolu kuruldu.

Tarım Kampüsü girişinde hizmete giren Jandarma Karakolu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sayın Necmi İnce, üniversite akademik ve idari personelle birlikte ziyaret ettiler. Rektör Prof. Dr. Karabulut ve Albay İnce, jandarma personelinin ikram ettiği çayı içerek sohbet ettiler.

-Üretim ve Yetiştirme Seralarını gezdiler

Rektör Prof. Dr. Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve eşi Songül İnce’ye

Battalgazi Tarım Kampüsündeki Ziraat Fakültesi ve Battalgazi MYO’nun Üretim ve Yetiştirme Seralarını gezdirerek, yapılan incelemede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, kamuoyunun Üretim ve Yetiştirme Seralarından elde edilen ürünlerden her zaman faydalanabileceğini ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)