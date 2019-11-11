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11 Kasım 2019 Pazartesi 19:47

MTÜ Battalgazi Yerleşkesine 444 fidan

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes” seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11’de 11 milyon fidan kampanyası kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi Yerleşkesine 444 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

MTÜ Battalgazi Yerleşkesine 444 fidan
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Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ankara’da düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programına katılırken, MTÜ Battalgazi Yerleşkesinde akademisyen, idari personel ve öğrencilerin katılımı ile 444 adet fidan dikimi yapıldı. Fidan dikim etkinliğine İl Jandarma ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve üniversitede eğitim gören yabancı kökenli öğrencilerde katıldılar.

Fidan dikimi, yerleşke içerisinde Battalgazi MYO yolu güzergahı üzerinde gerçekleştirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlı ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarında da fidan dikim programları gerçekleştirildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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