MTÜ İpekyolu Kariyer Fuarında

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11-12 Nisan’da Gaziantep Üniversitesi’nde açılan ve 11-12 Nisan tarihleri arsında açık kalacak olan İpekyolu Kariyer Fuarına paydaş üniversite olarak katıldı.

İpekyolu Kariyer Fuarı, Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Mavera Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaklaşık 200 firmanın ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile birlikte bölgedeki 10 üniversitenin ise paydaş katılımı ile başladı.

Ulusal ve uluslararası arenada marka üniversitesi olma hedefiyle çalışmalarını yürüten Malatya Turgut Özal Üniversitesi İpekyolu Kariler Fuarı’nda üniversitenin kurumsal tanıtımının yanında yürüttüğü bilimsel çalışma ve projelerini de katılımcılar ile paylaşıyor.

Üniversite standını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Talha Gönüllü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ Malatya Turgut Özal Üniversitesi Standını ziyaret ettiler. Ziyaretçilere Malatya Kayısısı hediye edildi.

İpekyolu Kariyer Fuarı’ndaki Malatya Turgut Özal Üniversitesi standında misafirlere ve ziyaretçilere “Malatya kayısısı” ve kayısı çekirdeği ikramı yapılıyor.

Gaziantep’deki kurum ve kuruluşlarda görev yapan çok sayıda Malatyalı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Standını ziyaret ederek yoğun ilgi gösterdiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)