MTÜ Öğrencileri Şehit Halisdemir’in mezarını ve ailesini ziyaret ettiler

Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un destekleri ile üniversite öğrencilerinden oluşan Gençlik ve Eğitim Topluluğu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapmasında Şehit Ömer Halisdemir’in mezarını ve ailesini ziyarete gitti.
Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret ederek dua okuyan Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri, ardından şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i evinde ziyaret ederek elini öptüler.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri, Şehit Ömer Halisdemir’in ailesine Rektör Prof. Dr. Karabulut tarafından gönderilen kayısıyı takdim ettiler. Öğrenciler, şehit Halisdemir’in mezarına ziyarete gelenlere de kayısı ikramında bulundular.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)