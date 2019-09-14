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14 Eylül 2019 Cumartesi 16:46

MTÜ Rektörlüğünden Diyarbakır’da annelerin başlatmış olduğu eylemine destek

MTÜ Rektörlüğü, “Annelerin dik duruşu emperyalizme ve vesayet savaşını yürüten terör örgütüne çok önemli bir mesajdır”

MTÜ Rektörlüğünden Diyarbakır'da annelerin başlatmış olduğu eylemine destek
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklama da;  Diyarbakır’da annelerin başlatmış olduğu eylemin desteklendiği bildirilerek, “Diyarbakırlı annelerin evlat nöbeti,  Diyarbakırlı Hacire Annenin;  ‘Ya çocuğumu geri getirirsiniz; ya da dünyayı başınıza yıkarım’  demesi, emperyalizme ve onun vesayet savaşını yürüten terör örgütüne verilmiş çok önemli bir cevaptır.”  denildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklama şu şekilde: “Ülkemizin ve milletimizin;  istikbalini ve istikrarını yok etmeye yönelik emperyalizmin vesayet savaşını sürdüren bölücü terör örgütlerine karşı devletimizin yürütmüş olduğu, samimi, etkili ve kalıcı mücadelede başarılı sonuçlar alınıyor.

Devletimizin terör örgütleriyle mücadelesine bölge halkının özellikle de bölgedeki annelerin bugün yüksek bir ses ve dik bir duruş ile destek veriyor olması çok kıymetli ve anlamlıdır. Bölge halkı; devletinin ve milletinin arkasında olduğunu güçlü bir şekilde hissetmiştir, artık teröre teslim olmuyor, korkmuyor.

Diyarbakırlı annelerin evlat nöbeti,  Diyarbakırlı Hacire Annenin;  ‘Ya çocuğumu geri getirirsiniz; ya da dünyayı başınıza yıkarım’  demesi, emperyalizme ve onun vesayet savaşını yürüten terör örgütüne verilmiş çok önemli bir cevaptır.

Dün Ayşe Çavuşların, Kara Fatmaların İstiklal Harbi’nde Anadolu’nun kutsal topraklarına tohumlarını ektiği ruh bugün yeniden canlanmıştır.  

Hem; evladını bu ülke ve millet için şehit vermiş olan annelerimizin,  hem de zorla kaçırılmış ve kandırılmış olan evladını terör örgütlerinden isteyen annelerimizin yanındayız.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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