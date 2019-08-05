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29 Ağustos 2019 Perşembe 10:32

MTU Rektörü Prof. Dr. Karabulut'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 30 Ağustos zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında; “Türk milleti, en olumsuz şartlarda, dönemin en zor koşullarında bile 30 Ağustos Zaferi gibi nice destanlar yazma özüne ve gücüne sahiptir” dedi

MTU Rektörü Prof. Dr. Karabulut'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un 30 Ağustos Zaferinin 97. Yıldönümünü Mesajı şu şekilde:

“Milletimizin tarihe altın harflerle yazdığı 30 Ağustos Zaferinin 97. Yıldönümünü büyük coşku ve gururla kutluyoruz.

30 Ağustos Zaferi; Türk Ordusunun Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’dan erine kadar milletimizin dünyada bir benzeri daha görülmeyecek fedakarlıklarının ve kahramanlıklarının adıdır.

30 Ağustos Zaferi; Türk Milletinin milli birlik ve beraberliğine kastedildiğinde ve kutsal değerlerine el uzatıldığında gösterdiği hareket tarzının görünmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bütün dünya bugün de şunu unutmamalı; Türk milleti, en olumsuz şartlarda, dönemin en zor koşullarında bile 30 Ağustos Zaferi gibi nice destanlar yazma özüne ve gücüne sahiptir.

97 yıl sonra bugün de aynı inanç ve azim; milletimiz için yol gösterici, öğretici ve aydınlatıcı olmaya, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için rehber olmaya sonsuza kadar devam edecektir.

Büyük zaferin yıldönümünde, başta zaferin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi; rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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