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31 Ocak 2020 Cuma 10:48

MTÜ Senatosu’ndan Bayrak ve Kudüs Kararları

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Senatosu, Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik çirkin saldırısı ile ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamış olduğu sözde Ortadoğu Barış Planı hakkında aldığı kararlar ile tepki gösterdi.

MTÜ Senatosu'ndan Bayrak ve Kudüs Kararları
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-MTÜ SENATOSU: AVRUPA PARLAMENTOSU, BAYRAĞIMIZA YÖNELİK HADSİZ HAREKETTEN DOLAYI DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’nun Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik çirkin saldırısına yönelik tepki gösterilen kararında şu ifadeler yer aldı;

“Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekilinin, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza karşı yaptığı hadsizliği şiddetle kınıyoruz.

Şan ve şerefi tarihlere destan olan bir milletiz.

Ay-yıldızlı bayrağımız; milletimizi, milletimizin onurunu, şerefini, namusunu, vatanını, tarihteki şanını temsil ediyor.

Batılı devletler adına Anadolu'yu işgal taşeronluğuna soyunan Yunanlıların, Türklere yönelik soykırım girişiminde; akla hayale sığmayacak şekilde işlenen vahşet, cinayet, işkence ve katliamlar unutulmadı, unutulmayacaktır. 20. Yüzyılda Anadolu’da ve Trakya’da Türklere yönelik en büyük soykırım girişimi Yunanlılar tarafından gerçekleştirilmiştir.

100 yıl önce Batılı devletler adına Anadolu’da Türklere yönelik soykırım girişimine kalkışınca akibeti denize dökülmek olan Yunanlıların, bugün Akdeniz’deki gelişmeler karşısında Türkiye’ye karşı yine Batılı devletlerin silahşörlüğüne soyunması 100 yıl önceki aynı akibeti yaşamaları ile sonuçlanması muhakkaktır.

Medeniyetin sözde beşiği Avrupa Parlamentosu’nda bayrağımıza el uzatan sefil yaratık Yunan milletvekili ders almak istiyorsa karanlık geçmişlerine ve soykırım girişimcisi dedelerinin acıklı akıbetine dönüp bakmalıdır, haddini bilmelidir.

Avrupa Parlamentosu, bayrağımıza yönelik hadsiz hareketten dolayı derhal Türkiye Cumhuriyeti devletimizden ve milletimizden özür dilemelidir.”

MTÜ SENATOSU: FİLİSTİN BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR VE BAŞKENTİ KUDÜS’TÜR.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamış olduğu sözde Ortadoğu Barış Planına tepki olarak almış olduğu karar ise şu şekilde:

“Filistin bağımsız bir devlettir ve başkenti Kudüs’tür. Sözde Barış Planı, Filistin'in Başkenti Kudüs'ün işgalini meşru gösterme çabasıdır ve bu asla kabul edilemez.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamış olduğu sözde Ortadoğu Barış Planı, bir işgal projesidir, Filistin’in parçalanması amaçlanmaktadır.

Tek taraflı olan ve ölü doğan bu plan, Ortadoğu’da barışa giden yola döşenmiş birer seyyar mayındır, pimi çekilerek atılmış bombadır. Yeni kaoslara yol açacak olan bu plan kapsamında atılacak her adımda kan akıtılacak, insanlar ölecek ve gözyaşları devam edecektir.

Bölgedeki barış için bir tehdit olan sözde barış planı, tarihsel gerçeklere ve uluslararası hukuka aykırıdır, uygulanma şansı yoktur, başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Kudüs; Türkiye için kırmızı çizgidir, tartışma konusu dahi yapılamaz.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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