MTÜ’de 1. Mezuniyet Töreni 12 Haziran’da

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Battalgazi Tarım Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan 1. Mezuniyet Töreni’nde 585 öğrenci mezun olacak.

12 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak Mezuniyet Töreni sonrasında Sanatçı Oğuz Aksaç tarafından da bir konser verilecek.

Öğrencilerin aileleri ve yakınları ile birlikte isteyen herkesin katılabileceği Mezuniyet Töreni nedeniyle çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerde gerçekleştirilecek.

-Ulaşımda sıkıntı yok

Bu arada, Mezuniyet Töreni nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ tarafından gereken önlemlerin alındığı ve etkinliğin bitimine kadar Hasırcılar Mahallesi güzergahında yeterli sayıda otobüs bulundurulacağı bildirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ulaşım güzergahının yer aldığı Hasırcılar Mahallesi otobüsleri ise Çevreyolu Maliye arkasında kalkış yapıyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)