MTÜ’de “İŞKUR Kampüste” etkinliği düzenlendi

Üniversitenin Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya “Eğitimden İstihdama Geçişte İŞKUR” konusunda bir konferans verdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, öğrencilere üniversiteden mezun olduktan sonra ‘ne iş yaptıklarını bilmeleri” gerektiğini vurgulayarak, “Sizleri daha fazla bilgi ve tecrübe ile donatmak istiyoruz. Mezun olduğunuzda bir adım önde olamadığınız sürece aldığınız eğitimin bir faydasın göremezsiniz. Dünya ile yarıştığınızın farkında olacaksınız. ‘Ben yarın ne iş yapacağımı’ sorusuna cevap verebilen bir gençli istiyoruz. Mezun olduklarında ‘Ben bu işi yapacağım’ diyen bir gençlik ülkemizin istikbali için çok önemli.

Bu nedenle, ‘Ben fakülteyi yada meslek yüksekokulunu bitirdiğimde ne iş yapacağım’ sorusunun cevabını bileceksiniz. Bu sorunun cevabını verebilmenize de biz eğitiminiz süresince yardımcı olacağız.

-“Geleceğinizi planlamayı bileceksiniz, ama ön önemlisi bayrağımızın değerini de bileceksiniz”

Rektör Prof. Dr. Karabulut şunları söyledi, “Sevgili gençler, ülkemizin ve milletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi, ancak donanımlı, geçmişini bilen, bugüne hakim olan ve geleceği ise planlayabilen bir gençlik ile mümkündür. Merhum Turgut Özal, bu ülkenin 8. Cumhurbaşkanı ve Malatya’nın bağrına bastığı bir evladı. Üniversitemizin ismini taşıyan bir üniversitenin öğrencisi olmak gerçekten büyük bir sorumluluk. Öğrencilerimizin mezun olduklarında bilinçli olarak ne iş yapabileceğini bilmelerini istiyoruz. Özellikle yeni Turgut Özal’ların yetişmesini umut ediyoruz. Ülkenin ve milletimizin geleceğinin daha aydınlık olması için birer ışık olmasını istiyoruz. Geleceğinizi planlamayı bileceksiniz, ama ön önemlisi bayrağımızın değerini de bileceksiniz, vatan toprağının değerini de bileceksiniz. Vatan ve bayrak olmadığı sürece dünyanın en değerli diplomasını da alsanız bir değeri olmaz. Bizim işimiz bilimle uğraşmak, bilim yapmaktır. Bilimi aynı zamanda ülkemizin dünden daha güçlü olması için yapacağız, milletimizin yarınlarının bugünlerden daha huzurlu ve mutlu olması için de çalışma yürüteceğiz. Öğrencilerimizin buradan mezun olurken hayata hazır olmalarını ve ne yaptığını bilen bireyler olarak mezun olmaları için tüm kurumlarımızla işbirliği yapmayı sürdüreceğiz.

-“Dünyanın en önemli problemi; istihdam”

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Eğitimden İstihdama Geçişte İŞKUR" konulu konferanstaki konuşmasında, Türkiye'nin, dünyanın, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli meselesinin istihdam olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 3 yıldır Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan istihdam seferberliğinin harekete geçtiğini ve bu kapsamda kentlere ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Uzunkaya, "Türkiye'nin ve milletimizin en büyük meselesi olan istihdam konusunda paydaşlarımızı, hedef kitlemizi, işverenlerimizi, arayanlarımızı, üniversitelerimizi haberdar etmek." dedi.

İŞKUR'un hayatın her yerinde var olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, kurumu geç tanıyanların bir takım imkan ve fırsatlardan geç istifade edeceğini söyledi.

-“16 yılda işe yerleştirmesini 50 kat arttıran bir kurum."

İŞKUR'un Türkiye'nin istihdam kurumu olduğunu belirten Uzunkaya şu şekilde konuştu; “Yıl 2002, bir yılda 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık eden bir kurum. Aynı kurum, yeni bir kadro, sorumluluk, iş ve meslek danışmanlarının katılımı, etkin saha çalışmalarıyla, tüm paydaşlarıyla işbirliği içerisinde yıl 2017 istihdam seferberliği sürecinde 1 milyon 57 bin 249 kişinin işe girmesine aracılık eden bir kurum. Zirvedesiniz, tarihinde ilk kez milyonu görüyorsunuz, zirveye çıkmak zordur ama kalmak daha zordur. Türkiye'nin daha büyük hedefleri vardı ve daha fazlasını milletçe başarmak zorundaydık. Yine sahadaydık, yine milletimizle birlikteydik. Yıl 2018, kurumumuz bu defa bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 18 istihdamı arttırmak suretiyle 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık eden bir kurum. Yani 16 yıl öncesiyle mukayese ettiğinizde istihdamını, işe yerleştirmesini 50 kat arttıran bir kurum."

-“Özel sektör önünü açarak, başarılı olmasını sağlamak gerekiyor.”

İş verenin iş gücü piyasasında aradığı niteliklerde eleman bulmak olduğunu dile getirerek, Türkiye iş gücü piyasasında zannedildiği gibi asıl problemin iş bulmanın olmadığına dikkati çeken Uzunkaya,"Biz kalkınacaksak, büyüyeceksek, güçlü bir ülke olacaksak özel sektör önünü açarak, başarılı olmasını sağlamak gerekiyor. Türkiye iş gücü piyasasındaki insanlar diyorlar ki... Birilerinin zannettiği gibi bu işlerin olmadığını bilin. İşverenlerimiz diyorlar ki 'Evet diplomanıza saygı duyarız, önemseriz ama biz işi ne kadar bildiğinize bakarız.' Bunun oranı Türkiye'de 76'dır. İşte İŞKUR'un yaptığı, istihdamdaki başarı unsuru da budur. 24 bin 482 kişinin istihdamında İŞKUR kaç kişiye eğitim versin dersiniz? Bin 409 kişiye. Türkiye'yi geçtik bir kenara Malatya'da 2018 yılında 10 bin 250 kişi bizim aktif programlarımıza katıldı. Yani Türkiye'de verilenin 5 katından fazlasını biz Malatya'da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut’u da makamında ziyaret eden İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya üniversitenin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)