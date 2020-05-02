MTÜ’de İtalyan Şef ile Malatya Mutfağı ve Beslenme Önerileri Online Toplantısı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’nda görevli akademisyen ve öğrencilere yönelik olarak üniversitenin Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden MTÜ Gastronomi Toplantısı düzenlendi.

Online MTÜ Gastronomi Toplantısına Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Suat Kuluşaklı, akademisyenler ve öğrenciler katıldılar. Sohbete konuşmacı olarak ünlü İtalyan Şef Giovanni Terraccıano katılarak tecrübelerini ve önerilerini paylaştı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamıda sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının ikincisinin ardından vatandaşların evde yemek yaparak, marketlere gerekmediği sürece gitmeyerek evde olanları değerlendirerek geçirdiğini söyledi.

-“Elleri tahriş etmeyen dezenfekte ürettik”

Türkiye’nin koronavirüs salgını ile çok etkin ve etkili mücadele yürüttüğünü vurgulayarak yurtdışında bulunan ve bakılmayan hasta vatandaşların bile ambulans uçaklarla getirildiğini de aktaran Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Dünya bu küresel salgın ile uğraşırken hepimizin bu süreçte elinden geldiğince bir şeyler yapması lazım. Üniversite olarak maske üretimi ve bu dönemdeki beslenmeyle ilgili çalışmaların yanında dezenfekten ürettik. Özellikle elleri tahriş etmeyen türden maddeler ekledik. Günde 2 ton üretim yapabiliyoruz. Elimizde var olan öz kaynaklarımızı gerek Malatya'da gerek Türkiye çapında ihtiyaç olan her yere göndermeye çalışıyoruz. Bunlar üniversitelerin sadece eğitim ve öğretim yapmadığını gösteriyor. Biz duvarları kapalı bir üniversite değiliz. Her zaman ulaşılabilir bir üniversiteyiz. Hocalarımız da çok başarılı işler yapıyor. Bu dezenfektanın da üretim kapasitesinin artırılması için etken maddelerin teminini artırarak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz. dedi.

-“Yöresel ve bölgesel tatları denemekten kaçmayın”

İtalyan Şef Giovanni Terraccıano, Roma’da başlayan meslek hayatının Avrupa, uzak doğu ülkelerinde devam etitğin ive 10 yılı aşkın süreden beride Türkiye’de bulunduğunu belirterek, Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Zaman zaman Türkçe konuşan İtalyan Şef Giovanni Terraccıano Bulgurdan yapılmış Risotto yemeği ile evde makarnanın yapılmasının tariflerini de paylaştı.

Koronavirüs salgının bitmesinin ardından Malatya’ya geleceğini söyleyen Şef Giovanni Terraccıano, bir yemek yarışmasında jüri üyesi olan Şef Danilo Zanna ile yakın arkadaş olduklarını ve onunla birlikte Malatya’ya gelebileceğini de kaydetti.

Şef Giovanni Terraccıano, Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerine tecrübelerini arttırmak için yeni deneyimler kazanması gerektiğini belirterek, üst seviyeye gelebilmeleri içinde sabırla çalışmalarını, her zaman en iyisini yapmalarını, yöresel yemekleri ve tatları denemekten kaçmamaların, bölgesel ürünleri denemelerini ve yeni fikirlere her zaman açık olmalarını önerdi.

-“Restoranlarda sağlıklı olan analı-kızlı ile içli köfte menülerde olmalı”

Malatya’nın meşhur Analı Kızlı yemeğini bildiğini de belirten İtalyan Şef Giovanni Terraccıano, Türk ve İtalyan bir birine yakın ve kullanılan ürünlerinde aynı olduğunu kaydederek, “Ortak lezzetleri yakalayabiliyorum. Çünkü artık sebzeleri kullanıyoruz, zeytinyağını kullanıyoruz” dedi.

İtalyan Şef Giovanni Terraccıano, “Çok önemli dostlarıma özel bir hediye göndereceğimde mutlaka gün kurusu kayısı gönderiyorum” dedi. Burada araya giren Rektör Prof. Dr. Karabulut, kükürtlü kayısı denen sarı renkli kayısının da sağlığa çok faydalı olduğunu ve bu süreçte onu da önerdiklerini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, kayısı tatlısını da sağlığa faydalı olduğunu ve ünlü restoranda menülere eklenmesini istedi. Şef Giovanni Terraccıano, Malatya’ya geldiğinde kayısılı dondurma yapacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Malatya’nın meşhur analı-kızlı yemeği ile içli köftenin de ünlü restoranlarda menülerde olması gerektiğini belirterek, bu yemeklerin bulgurdan yapılıyor olması nedeniyle sağlığa faydalı ve doyurucu,, vitamin ve protein bakımından da zengin yemek çeşitleri olduğunu kaydetti.

-“Türkiye’de eve ayakkabı ile girilmemesi çok önemli”

Şef Giovanni Terraccıano, “Özellikle işlenmiş gıdalardan uzak duracağız ve mevsimine göre besleneceğiz. Çünkü mevsimin sebzelerini yemeliyiz bu dönem de. Çok fazla et tüketmemeliyiz. Bu dönem de sebze tüketelim. Hafta bir yada iki kez et yiyelim. Ama sebze tüketmekte fayda var. Özellikle sebzelerin günlük alımını öneriyorum. Sebzeleri aynı gün tüketmekte fayda var. Bu dönemde evde olanlara önerim alışverişlerini taze yapıp, taze tüketmeleridir. Buzdolabından çıkartılan sebze ve meyveler karbonat veya sirke ile yıkanmalı. İtalya’da evlere ayakkabı ile giriliyor ve halen bu gelenekten vazgeçilmiyor. Türkiye’de bu böyle değil. Türkiye’nin bu konuda avantajı daha fazla. Eve girerken ayakkabılarımızı çıkartarak giriyoruz.” ifadelerini kaydetti.

-“Online iletişimi en iyi kullanan üniversitelerden birisiyiz”

Şef Giovanni Terraccıano, koronavirüs salgını sonrasında turizm işletmelerinde, otel ve restoranlarda müşteri ve çalışanların hijyen ve sağlık güvenliği için çok önemli kuralların uygulamaya konulacağını belirterek, turizm ve otel işletmeciliğinde eğitimi gören öğrencilerin bunlara hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.

Akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen soruları da cevaplandıran Şef Giovanni Terraccıano, bir sonraki toplantıyı Malatya’da yapmak istediğini söyledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, koronavirüs salgını sonrasında online ders, toplantı ve sohbet etkinliklerinin arttığını belirterek, yeni dönemin iletişim şartlarını en iyi şekilde kullanabilen bir üniversite olduklarını ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)