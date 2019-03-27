MTÜ’de Uluslararası eğitim konferansı: Kanada Büyükelçisi Katılacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Tarım Kampüsündeki Konferans Salonu’nda 2 Mayıs Perşembe günü saat 13.30’da düzenlenecek olan ve “Uluslararası eğitim işbirliği” ile “Türkiye ve Kanada’nın geleceğe bakışı” konularının konuşulacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansa konuşmacı olarak Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ile Kanada Thampson Rivers Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Maleki Kakelar katılacak.

-işbirliği protokolü

Kanada Thampson Rivers Üniversitesi'nin aynı zamanda Türkiye eğitim işleri ve uluslararası ticaret sorumlusu da olan Prof. Dr. Ali Maleki Kakelar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile işbirliği protokolü de imzalayacak. Kanada Thampson Rivers Üniversitesi, uluslararası patenti Rektör Prof. Dr. Karabulut’a ait olan acı kayısı ekstresi ile de yakından ilgileniyor.

-Uluslararası çalışmalar

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kuruluş ve kurumsal çalışmalarını yürütürken, diğer yardan uluslararası üniversite olma hedefini de beraberinde yürütüyor. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, geçtiğimiz Ocak ayında İngiltere’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanında çalışan Kraliyet Londra Tıp Fakültesi ve 3 üniversite ile uluslararası hedef kapsamında ilk işbirliği anlaşmalarını imzalamıştı.

Yine uluslararası çalışmalar kapsamında geçtiğimiz Şubat ayında Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kurulu Times Higher Education Stratejik Çözümler ve Data Analiz Direktörü Michael Caruana’nın katıldığı “Üniversitemizin dünya sıralamasında yerini alması için gerekli yaklaşımları belirlemek” konulu seminer düzenlenmişti.

-Öğrenciler kendi tasarımlarını sergileyecek

Bu arada, 2 Mayıs Perşembe günü Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan ikinci etkinlik de Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım bölümü öğrencileri tarafından tasarlanarak hazırlanan kıyafetler Milat başlığı altında Bahar Defilesi olarak sergilenecek.

Defile 2 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da İstasyon Kavşağındaki Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Defile programına Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve beraberindeki heyet de katılacak.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)