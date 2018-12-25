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25 Aralık 2018 Salı 14:28

MTÜ’de Üniversite-Çiftçi buluşması için ilk proje: organik solucan gübresi projesi başlatıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, organik tarım ve aynı zamanda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştiren “Organik Solucan Gübresi” üretimi için Ziraat Fakültesi bünyesinde çalışmalara başlanıldığını açıkladı.

MTÜ'de Üniversite-Çiftçi buluşması için ilk proje: organik solucan gübresi projesi başlatıldı
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Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak tarımı ve ziraatı aynı zamanda savunma sanayi kadar önemli görüyoruz.  Dünyada gelinen noktada savunma sanayi kadar tarımı ve üretimi de güçlü olan ülkelerin stratejileri geçerli sayılacaktır. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 idealleri için bilim ve tarımı da buluşturmak zorundayız. Gerek organik tarım ve gerekse de tuzlanma nedeniyle verimi kaybolan toprakların rehabilite edilmesi için organik gübre, özellikle de organik solucan gübresi önemli bir etkendir.  Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerimizin öncülüğünde ve gönüllü vatandaşımızın da destekleri ile 2 tesiste organik solucan gübresi üretime ile 1 tesisimiz ise anaç solucan üretimi için çalışmalarımızı başlattık. Üniversite-Çiftçi buluşması,  yada üniversite-çiftçi işbirliği konusunda ilk projemiz için ilk adımımızı attık. Ziraat Fakültemizin akademik kadrosu yerli ve milli üretim için, milli tarım konusunda gereken hassasiyeti gösterecektir.” dedi.

Organik Solucan Gübresinin hammaddesi olan çiftlik gübresine göre  kokusuz olması, paketlendiği için nakliyesinin  kolay  ve aynı zamanda ucuz olmasının yanında, en büyük özelliğinin yüksek verim sağlaması ve toprağın rehabilite edilmesi olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Karabulut,  “Türkiye’de üniversiteler arasında bu konuda ilkler arasında yer alacak bir projeyi hedefliyoruz. Sadece akademik çalışma ve üretimle kalmayacağız, organik solucan gübresinin üretimi ve kullanımı konusunda çiftçilerimize ve tarımla ilgili resmi kurumlara da eğitim vermeyi de amaçlıyoruz. Bu konuda eğitim salonumuzu da hazırlıyoruz.  Organik solucan gübresi üretmek isteyen çiftçimizin artık bu işi öğrenebileceği bir adresi var. Tarım Kampüsümüzde meyve ve sebze üretiminde kullanılacak olan organik solucan gübresi ile ilgili sonuçları yine Tarla Günleri düzenleyerek çiftçilerimiz ile paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Şunu açıkça ifade edebiliriz; organik solucan gübresi ile çoraklaşan ve nadasa bırakılmak zorunda kalan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması daha kolay olacaktır. Yine organik solucan gübresi toprağın rehabilite edilmesinde ve az yağış olan bölgelerdeki tarım arazilerinin verimli kalabilmesi için

önemli bir etken. Çünkü solucan gübresi topraktaki tuzluluk sorununun çözülmesine yardımcı oluyor.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bizim çiftçimize yaklaşımımız tamamen bilimsel. Üniversite-Çiftçi işbirliğine Malatya Turgut Özal Üniversitesi öncülük edecektir.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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