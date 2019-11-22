MTÜ’den Emiroğlu için “Vefa Günü” etkinliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması kapsamında Malatya’da 4 dönem milletvekilliği görevinde bulunan Eski Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu için Vefa Günü düzenleyeceklerini de açıkladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari personel için; üniversitenin Battalgazi yerleşkesinin karşısında bulunan Güneşli Bahçe İşletmesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademik ve idari personeller katıldı.

Etkinliğin açılışında, akademisyenlerinde aynı zamanda birer öğretmen olduğunu belirterek, öğretmenler Gününü tebrik ederek konuşmasına başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi yeni bir üniversite olmakla beraber, hakikaten gelişen ve fark yaratan bir üniversite olacak. Onu biliyor ve uygulamalarını görüyoruz. Rektörümüz Aysun Bay Karabulut’un çabası, gayreti, ekibinin gayreti ve çalışması ve akademik kadronun çabası İnşallah en kısa zamanda Turgut Özal’ın ismine yakışır bir noktaya geleceğine inanıyoruz.” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde akademik ve idari personelle bir araya geldiklerini belirterek, akademisyenlerin Öğretmenler Gününü tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemizin yerleşkesi henüz yeni gelişiyor, sosyal tesislerimiz artıyor. Üzerimize düşeni yapmaya, öğrencilerimize güzel imkanlar sağlayacak şekilde alt yapımızı güçlendiriyoruz.” dedi.

Akademisyenlerin eğitim camiasında birer nefer olduğunu belirterek katkılarından dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, “24 Kasım Öğretmenler Gününde güzel bir etkinliğimiz var. Üniversitemizin gururla adına taşıyan merhum Turgut Özal döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Metin Emiroğlu’nu üniversitemizde konuk edeceğiz. Metin Emiroğlu Vefa Günü düzenleyeceğiz. Etkinliğimizde ayrıca tiyatro gösterisi olacak. 24 Kasım Pazar Günü saat 13.30’daki programımıza herkesi davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

-Vefa Günü

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından Vefa Günü düzenlenen Metin Emiroğlu, 1983 yılında Turgut Özal ile birlikte Anavatan Partisi Kurucu Üyesi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 17., 18. 19. ve 20. Dönem Malatya Milletvekili olarak görev yaptı. 1. Özal Döneminde 45. Hükümette Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı, 1. Mesut Yılmaz döneminde ise 48. Hükümette ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamındaki Vefa Günü etkinliği 24 Kasım Pazar Günü Saat 13.30’da Malatya Turgut Özal Üniversitesi Konferans Salonu’nda başlayacak.

-Rektör Karabulut’un, 24 Kasım Mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajı şu şekilde: “Bilgi çağında ülkelerin geleceklerini planlamaları ve gücüne güç katmaları, eğitim sayesinde ve eğitime yön veren öğretmenlerimiz aracılığıyla olacaktır. Bu bağlamda ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedef ve idealleri öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşecek; ülkemiz ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda dünyada söz sahibi olmaya eğitimden aldığı güçle devam edecektir.

Peygamber Efendimiz; “Bilmeyenlere ilim öğretmek sadakadır, sadakanın en faziletlisi de bir Müslüman’ın ilim öğrenmesi ve başkalarına öğretmesidir.” Hadis-i Şerifi ile öğretmenin ve öğrenmenin önemini vurgulamıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Halka yaklaşmak, halkla kaynaşmak daha çok aydınlara düşen bir görevdir. Aydınlar halka telkin edeceği idealleri, halkın ruhundan, vicdanından almalıdır.’ diyerek, öğretmenlerin ve akademisyenlerin halkı geleceğe yönlendirme konusundaki görev ve sorumluluğuna işaret etmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademik kadrosu; ülkemizin ve milletimizin sosyo-ekonomik kalkınması ve kültürel, sanatsal ve bilimsel gelişimine en üst düzeyde katkı sunmanın görev bilinciyle gençleri gelişen ve değişen koşullara uygun olarak geleceğe hazırlayacaktır.

Eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görevlerinin başında şehit olan öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler, ahirete irtihal edenlere rahmet niyaz ediyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)