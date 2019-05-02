MTÜ’nün davetlisi Kanada Büyükelçisi Cooter, “Şu anda kayısınızın elçisiyim”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un davetlisi olarak Malatya’ya gelen ve tarihi mekanları da gezen Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, “Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabluut’un girişimiyle biz buraya geldik. Şu anda kayısınızın elçisiyim zaten. Malatya’nın yanı sıra Kanada’nın da elçileri olarak Kanada’nın birçok insanını buraya gelmeleri için davet edeceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un davetlisi olarak Malatya’ya gelen ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde Uluslararası eğitim İşbirliği konusunda bir konferans veren Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Karakaya Baraj Gölü, Silahtar Mustafalaşa Kervansarayı ve Arslantepe Açık Hava Müzesini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve eşinin ziyareti ve gözlemlerine ilişkin olarak basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Kanada Büyükelçi hem Ürün Geliştirme Merkezimizi, hem de ürün merkezimizde, tarım arazisinde yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları incelemek, yerinde görmek üzere buradalar. En çok dikkatlerini çeken ürün acı kayısı çekirdeği ekstresi olup bu anlamda da yapılan çalışmaları takip ettiklerini ve kükürtlü kayısı ile organik kayısı arasındaki farkı özellikle Büyükelçinin eşi sordular. Çok da ilgi çekici buldu. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin gerçekten gurur verici bir üniversite olduğunu, burada çok güzel çalışmalar olduğunu da kendileri ifade ettiler. Üniversitemizin yerleşkesini, tarım arazisini, yeni yapılacak yerleşkeyi de gözlemleyerek büyük ve güzel bir üniversite olduğunu söylediler. Malatya’yı çok merak etmişlerdi. Hem Malatya’nın meslek yüksekokullarından zengin oluşuyla hem mesleki programlarına ev sahipliği yapması, hem de geleneksel tamamlayıcı tıp çalışmalarını yeni yapmayı planladığımızı ve özellikle yetiştireceğimiz 20 bitkiden üreteceğimiz her bir ürünle ilgili de görüşlerini bildirdiler. Büyükelçinin eşi acı çekirdeği ekstraktını kullanmaya başlamış. Çok da faydasını gördüğünü söylüyor. Kendi üniversitelerinde bu ve bunun gibi ürünlerin bir nevi geliştirilmesi açısından örnek bir üniversite olduğunu gözlemlediklerini ifade ettiler” ifadelerini kaydetti.

Büyükelçisi Chris Cooter Malatya ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi ziyaretine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ben ve eşim Malatya’da olmaktan çok çok mutluyuz. Türkiye’nin bu bölgesine ilk defa ziyarette bulunuyoruz. İlk izlenimim olarak şunu söyleyebilirim, Malatya çok güzel. Rektör hanımdan üniversite hakkında çok şey öğreniyoruz. Kendisinin böyle arzu ve isteğinden dolayı çok etkilendik. Çünkü kendisinin girişimiyle biz buraya geldik. Üniversitenin kuruluşundan dolayı tebriklerimi iletiyorum. Burada yapılan organik tarımla ve tarımla ilgili yapılan çalışmalar gerçekten etkileyici. Şu anda Eski Malatya bölgesinde tarihi yerleri geziyoruz. Ve sanırım siz buradaki tarihi mirasınızı, tarihi zenginliğinizi Türkiye ve dünyanın geri kalan ülkelerine tanıtmanız gerekir. Ve burada sizin kültürünüzün zenginliğiyle karşılaşmak bizim için gerçekten sürpriz oldu. Ayrıca biz kayısı yemek için dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Bir basın mensubunun Malatya’dan Kanada’ya yıllık ortalama 5 milyon dolar tutarında kuru kayısı ihracatı yapıldığı ve bunun arttırılması için büyükelçi Chris Cooter’in girişimlerde bulunup Malatya için bu konuda elçi olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine, “Zaten öyleyim. Şu anda kayısınızın elçisiyim zaten. Malatya’nın yanı sıra Kanada’nın da elçileri olarak Kanada’nın birçok insanını buraya gelmeleri için davet edeceğiz. Kanada’daki bazı üniversitelerle de iletişimimizi var. Ayrıca üniversiteler değil, turistler de buraya gelmeli. Malatya hakkında daha çok şey öğrenmeliler.” şeklinde cevap verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)