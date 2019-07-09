“Muhacirden Ensar’a 15 Temmuz 2 ” Temalı Resim Sergisi Törenle Açıldı

Suriyeli öğrencilerin 2. Resim Sergisi Malatya AVM’de açıldı. Vali Aydın Baruş’un yaptığı resim sergisinin açılış törenine, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İl Göç idaresi Müdürü Atilla Kölük, öğretmenler, öğrenciler ve velileri ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini resmeden Suriyeli öğrencilerin resim çalışmalarının yer aldığı resim sergisini gezen Vali Aydın Baruş’a, Suriye uyruklu bir öğrenci çizmiş olduğu portre resmini hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)