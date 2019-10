Muhtar Dernekleri Ziyaret Edildi

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Vali Aydın Baruş, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği, Malatya Mahalle ve Köy Muhtarlar Derneği, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği ve Battalgazi Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.



Dernek ziyaretlerinde Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Eren, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaattin Akdaş, Malatya Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Seydi Yücekaya, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve derneğe üye muhtarlar tarafından karşılanan Vali Baruş, buralarda yaptığı konuşmasında muhtarlık müessesinin ve muhtar derneklerinin önemine değinerek çalışmalarında başarılar diledi.



Vali Aydın Baruş’un sık sık gerçekleştirdiği mahalle ve muhtarlık ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduklarını, bu ziyaretlerde sorunların yerinde tespiti ve çözüm yolları konusunda yapmış olduğu çalışma ve çabalardan ötürü Vali Baruş’a teşekkür ederek şükran duyduklarını ilettikleri ziyaretlerde Vali Baruş; devlet ile vatandaş arasında köprü olan muhtarlarımızın önemli bir yere sahip olduklarını, vatandaşa hizmet etmek için görevli olmanın bilinciyle, muhtarlarımızın belirtmiş oldukları sorunları çözmeye çalıştığını söyledi ve muhtarlar ile birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar gününü kutladı.



Vali Baruş ayrıca her beş dernek ziyaretinde muhtarlara kendisine iletmek istedikleri bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Sorunlarını ve sıkıntılarını aktaran muhtarlar ile ilgili notlar alarak çözüm noktasında yapılacak ne varsa yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Vefa konağında düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliğinde konuşma yapan Vali Aydın Baruş, muhtarların devletin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, "En tabanda halkımızın sorunlarına vakıf olan bazen de birçok olumsuzlukla karşılaşmak zorunda kalan muhtarlarımız 1830'lu yıllardan belli bizim devletimizin bel kemiği. 1830'lu yıllardan başlayarak bugüne kadar demokrasinin en ücra köşede durmasını sağlayan vatandaşın demokrasisini sağlayan bir müessesedir. Bu önemli konumu muhtarların her zaman devlet yetkilileri tarafından önemsenmesi gerekmiştir. Ancak herkesin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan muhtarlarımıza başka değer veriyor. 2015 yılında bu önemin neticesi olarak da yayınlamış olduğu bir genelge ile 19 Ekim’i, “Muhtarlar Günü” olarak ilan etmiştir. Vatandaşımıza sahip çıkmak her derdi ile ilgilenmek devlet olarak bizim felsefemiz. Bizim anlayışımız Sayın Cumhurbaşkanımız bunu her sözünde ifade ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının neticesi budur. Yani her insanımızın sorunu ile ilgilenmek zorundayız. Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır. Şefkat eli, merhamet eli her zaman üzerindedir. Bu da demokrasimizi güçlendirmek açısından bu son derece önemlidir" dedi.

Vefa Konağındaki etkinliğe Vali Baruş’un yanı sıra Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)